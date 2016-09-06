В Ужгороде на мосту Масарика еще обновили подсветку (ФОТО)

17.09.2016 (10:10)

Транспортный мост в Ужгороди засветился новыми огнями

Вчера ужгородские коммунальщики завершили реконструкцию освещения транспортного моста Масарика, что возле 16-этажки в Ужгороде. Если раньше только горизонтальная часть была украшена светодиодами, то сейчас на мосту засветились и фонарные столбы.

Об этом сообщает Ужгородский городской совет.

Пока ужгородцы любуются новой "подсветкой", фотографы охотятся на лучшие фотографии ночного моста Масарика.

Пользователи соцсети "Фейсбук" обнародовали фотографии моста имени Томаша Масарика, который получил новую подсветку.

Посмотрите также, как до этого в Ужгороде ночью светился транспортный мост (ФОТО)