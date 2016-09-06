Ночью в Киеве неизвестные устроили огневую атаку на посольство России (ВИДЕО)

|Неизвестные атаковали в Киеве Российское посольство
В столице Украины около 1 часа ночи, 17 сентября, группа неизвестных напала на посольство Российской Федерации. Здание посольства России атаковали петардами и фейерверками. Сейчас в сети появилось видео ночных событий.
Они запускали петарды и салюты по зданию, которые падали с сильным шумом и местами вызывали возгорание.
Известно, что протестующие возмутились из-за намерений России провести выборы в Госдуму в оккупированном Крыму.
По словам очевидцев, участники акции выкрикивали "Ваших выборов в Украине не будет".
У здания развернули плакат с надписью "Русские свиньи, вам здесь не рады! Сегодня фейерверк - завтра будут "Грады".
Нацгвардейцы, которые охраняют посольство, рассказали, что к зданию пришло около 20 человек. Поставили фейерверки и устроили "залп". После чего быстро скрылись с места происшествия, а здесь можно увидеть только конструкции для фейерверков.
Отмечается, что здание диппредставительства не потерпело значительных повреждений.
Напомним, в марте этого года также "неизвестные" напали на посольство России в Киеве - не обошлось без стрельбы (ВИДЕО, ФОТО)
, они забросали файерами в поддержку украинской летчицы Надежды Савченко.
Комментарии
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Грубый век, грубые нравы. Романтизьму нету, не дают человеку спокойно… жить!