Полиция начала служебную проверку экс-начальника ГАИ Ужгорода

17.09.2016 (11:09)

Бывшего начальника ГАИ Ужгорода Алексея Спивака поймали пьяным за рулем

ГУНП в Закарпатской области начало служебную проверку по факту возможного управления в нетрезвом состоянии и.о. начальника отдела безопасности дорожного движения Главного управления Национальной полиции Алексея Спивака.

Вчера, 16 сентября, вечером на службу «102» поступил анонимный звонок о водителе в Ужгороде, который управляет автомобилем в нетрезвом состоянии. У Боздоского парка патрульная полиция городов Ужгорода и Мукачево остановила автомобиль, на который указал неизвестный. За рулем находился и.о. начальника отдела безопасности дорожного движения Главного управления Национальной полиции Алексей Спивак, который был вне службы, в гражданской одежде.

Для проверки информации, поступившей на службу «102», милиционеру предложили пройти признания в Закарпатском областном наркологическом диспансере. Алексей Певец согласился сдать все необходимые анализы. По их результатам будет принято решение о сложении или непринятие админпротоколу по данному факту. Во время предварительного осмотра врачи не обнаружили никаких признаков алкогольного опьянения у полицейского, однако окончательные результаты покажут анализы.

Главное управление Национальной полиции в Закарпатской области начало служебную проверку, по результатам которой будет принято решение.

Отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

Смотрите подробности: Бывшего начальника ГАИ Ужгорода Алексея Спивака поймали пьяным за рулем (ВИДЕО, ФОТО)