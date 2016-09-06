Ужасная катастрофа в Словакии: Поезд столкнулся с фурой (ФОТО)

17.09.2016 (12:35)

В Словакии поезд столкнулся с камионом

Столкновение пригородного поезда RegioJet, следовавшего по маршруту "Комарно-Братислава", с камионом произошло вчера, в пятницу 16 сентября в 7:15 утра.

Авария произошла на регулируемом переезде - водитель камиона с чешскими номерами выехал на переезд прямо перед поездом.

Всего пострадало 35 человек, в том числе водитель и пассажир грузовика с травмами разной степени тяжести: сотрясение мозга, переломы конечностей и тому подобное. Четыре человека серьезно ранены.

На место прибыли два вертолета и четыре автомобиля скорой помощи. Постраждалиx доставили в госпиталь в города Братислава, Дунайская Стреда, Нитра и Комарно. Некоторые имеют сотрясение мозга, и остаются в стационаре. Еще четверо с легкими травмами в xирургическом отделении. Одна женщина находится в реанимации. Водитель поезда также серьезно травмирован.

На место катастрофы прибыл также министр транспорта Словакии Арпад Ершек.

- На этом месте, сказал министр, несчастные случаи происходят довольно часто, иногда они даже трагические. Поэтому нам нужно повысить уровень безопасности, возможно уменьшить скорость поездов, но я не хотел бы сейчас спекулировать на этой теме. Так как сейчас это единственный путь, который ведет от Братиславы до Комарно.

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