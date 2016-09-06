Закарпатских пограничников пытались подкупить

17.09.2016 (14:41)

Румын предложил закарпатскому пограничнику 20 евро

Вчера подкупить пограничников пытался иностранец на Закарпатье. Около полуночи, направляясь на въезд в Украину гражданин Румынии попытался предложить неправомерную выгоду военнослужащему Мукачевского отряда.

За содействие в беспрепятственном пересечении границы пограничному наряду, который осуществлял проверку документов, иностранец предложил денежные средства в размере 20 евро. От неправомерной выгоды пограничник отказался.

О возможных признаках преступления, предусмотренного ч.1 статьи 369 Уголовного кодекса Украины, с целью принятия правового решения было сообщено сотрудников полиции.

Активное проведение мероприятий по противодействию коррупционной составляющей среди персонала Госпогранслужбы дает свои результаты. Пограничники отказываются от неправомерной выгоды и дают достойный «отпор» тем, кто пытается их вовлечь в противоправную деятельность.

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