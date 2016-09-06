Как живут главари «ЛДНР» Захарченко и Плотницкий (ВИДЕО, ФОТО)

17.09.2016 (15:40)

Из грязи - в князи

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11 июня 2014 года в оккупированном террористами Донецке боевик Моторола празднует пафосную свадьбу с Еленой Коленкиной, которую российская пропаганда окрестила Еленой Прекрасной. Свадебное платье украшает кобура, назначение которой – подчеркнуть непристойно глубокое декольте.Поздравить чету приехали вооруженные до зубов бандиты, которые провозгласили себя новыми хозяева жизни на оккупированном Донбассе. Дороги кортежи, частная охрана, роскошный банкет в закрытом ресторане – на все это молодые почти не тратили денег, передает Диалог.“Организовывать в Донецке очень легко, если речь идет об организации для ополчения. Бюджет этого мероприятия - $600. У нас народная республика”, – говорит один из лидеров “ДНР” Павел Губарев.Весной 2014 года главари “народных республик” обещали населению равные права для всех и борьбу с олигархами. Но, вместо возвращения украденного, террористы лишили населения элементарных средств существования. На места олигархов пришли так называемые ополченцы, вчерашние маргиналы и преступники, для которых война стала пропуском в роскошную жизнь.“Эти люди живут лучше обычных граждан, потому что в их приоритете не стоит развитие городов, областей. В их приоритете – личное обогащение”, – Семен Кабакаев.“Плотницкий – мелкий взяточник, Захарченко – отставной военный, который пытался достичь головокружительных успехов на рынке торговли куриными окорочками”, - заметил журналист из Луганска Сергей Иванов.Среди этих слоев население есть привычка кичиться материальным достатком. Вчерашние неудачники селятся в роскошных домах, в которые их раньше не пускали даже на порог. Так, феврале 2015 года боевики “ЛНР” убили местного прокурора и поселились в его доме, организовав ночлежку.Продавец курятины Александр Захарченко поселился в роскошном особняке в центре Донецка, который террористы “отжали” у местного бизнесмена.“Фактический адрес у него – две улицы. Большой дом. Раньше в соседнем доме жил Мирча Луческу – тренер “Шахтера”, теперь поселился Захарченко. Там тоже поставили охрану, перекрывают улицу основную для выезда”, - говорит донецкий журналист Алексей Мацука.Почувствовав безнаказанность, террористы “отжимают” все, что им понравилось: фитнес-клубы, магазины, аптеки, АЗС, магазины и прочее.Элита "Новороссии" устраивает балы для избранных, реализуя собственные комплексы.Кроме этого, новые хозяева жизни получили шанс реализовать собственные бизнес-амбиции – все торговые центры, магазины и рынки на оккупированных территориях были экспроприированы и перешли в собственность бандитов и членов их семей. Так, по слухам, супруги главарей “ДНР” и “ЛНР” стали владелицами “АТБ”, которые переименовали в “Первый республиканский” и “Народный”, соответственно.“Когда Россия присылала гуманитарную помощь, так называемую, и она потом оказывалась на полках магазинов”, - отмечает журналист из Луганска Сергей Иванов.Игорь Плотницкий “подарил” должность министра здравоохранения "ЛНР" Ларисе Айрапетян, которую называют любовницей террориста. Она распоряжается медикаментами, которые завозят под видом гуманитарки из РФ. Лекарства потом появляются на полках аптек и вывозят на подконтрольную Киеву территорию для продажи.На оккупированных территориях боевики заводят новых жен, будучи официально женатыми в РФ и в Украине. Тем временем простые люди выживают, опасаясь быть уничтоженными за любое слово или жест.