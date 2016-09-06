Жемчугова и Супруна обменяли на четырех боевиков ЛНР-ДНР (ФОТО)

17.09.2016 (17:14)

При подрыве ЛЭП в Хрящеватом Жемчугов лишился верхних конечностей и зрения

Обмен пленными между украинскими силовиками и ополченцами в Донбассе состоялся в субботу на мосту у населенного пункта Счастье. Украинская сторона обменяла четырех сторонников Донбасса на двух человек, удерживаемых в ЛНР и ДНР.

Представители украинских властей неоднократно обращались к ЛНР с просьбой организовать обмен полковника СБУ Супруна , переданного сегодня на мосту под Счастьем. Об этом ЛИЦ сообщила уполномоченный представитель ЛНР в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Контактной группы, руководитель рабочей группы по обмену военнопленных ЛНР Ольга Кобцева.

"ранее на территории Луганской Народной Республики был задержан украинский диверсант, совершивший ряд терактов и передававший разведывательную информацию сотрудникам СБУ. Задержанным диверсантом оказался гражданин Украины 1970 года рождения Жемчугов Владимир Павлович, который был прописан на территории ЛНР в городе Красный Луч, но фактически проживал в Грузии. В ходе оперативных мероприятий сотрудниками МГБ было установлено, что Жемчугов причастен к совершению нескольких террористических актов по подрыву линий электропередачи и железнодорожного полотна на территории Республики", - напомнила Кобцева.

"При этом при подрыве ЛЭП в Хрящеватом Жемчугов лишился верхних конечностей и зрения, жизнь ему спасли медики ЛНР", - подчеркнула она.

Обмен пленными состоялся на мосту у поселка Счастье.

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