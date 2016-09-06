Украина "подарила" Антигуа и Барбуда 66,7 млн долларов Лазаренко

17.09.2016 (17:56)

Лазаренко пытался отсудить у Антигуа и Барбуды эти средства, однако безуспешно

Власти Антигуа и Барбуды конфисковали в бюджет страны 66,7 миллионов долларов экс-премьера Украины Павла Лазаренко замороженных на счетах в этой стране.

Об этом сообщает "Голос Америки", подчеркивая, что "в то время, как Украина даже не пыталась вернуть эти миллионы, правительство Антигуа и Барбуды аргументировало изъятие тем, что деньги Лазаренко были получены коррупционным путем".

Соответствующее решение принял высший суд Антигуа и Барбуды.

"Необходимо было действовать в соответствующие судебные сроки, то есть по сути надо было начинать, как только арестовали Лазаренко. Или хотя бы, когда Украине стало известно о том, что деньги были заморожены на счетах в Антигуа", – отметил юрист компании Arnall Golden Gregory Джин Берд.

При этом подчеркнем, что сам Лазаренко пытался отсудить у Антигуа и Барбуды эти средства, однако безуспешно.

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