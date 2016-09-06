КПП "Ужгород" заблокирован "сломанными" старыми автомобилями (ВИДЕО)

|Как пояснили владельцы, машины просто сломались
Сегодня утром проезд на украинско-словацкой границе был заблокирован несколькими автомобилями. Как пояснили владельцы, машины просто сломались.
Требования активистов - изъятия из Таможенного кодекса Украины ст. 381, которая предусматривает различия на ввоз автомобилей резидентами и нерезидентами.
Справка
Для резидентов СРОК транзитных перевозок СОСТАВЛЯЕТ 10 суток, а при перемещении В ЗОНЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ одного таможенного органа - 5 СУТОК.
Временный ввоз ГРАЖДАНАМИ - нерезидентами на таможенной территории УКРАИНЫ транспортных средств личного пользования разрешается на срок до одного года.
Резиденты - это физические или юридические лица или дипломатические представительства, имеющие постоянное место жительства или пребывания в Украине.
Нерезиденты - физические лица (иностранные граждане, граждане Украины, лица без гражданства), имеющие постоянное место жительства за пределами Украины, в том числе те, которые временно находятся на территории Украины; юридические лица и субъекты предпринимательской деятельности, не имеющие статуса юридического лица (филиалы, представительства и т.п.) с местонахождением за пределами Украины, которые созданы и осуществляют свою деятельность в соответствии с законодательством другого государства.
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