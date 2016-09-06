Меркель гнет свое – выборы, особый статус Донбасса и амнистия боевиков

17.09.2016 (20:00)

В сообщении АП о телефонном разговоре о призыве Меркель ничего не сообщалось

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала президента Украины Петра Порошенко к выполнению политических обязательств по выполнению минских договоренностей. Об этом сообщает Reuters со ссылкой спикера правительства ФРГ.

Телефонный разговор состоялся между сторонами сегодня, 17 сентября.

"Канцлер выразила мнение, что следующие недели должны быть использованы для решающего шага вперед", - заявила спикер.

По ее словам, во время разговора Меркель сказала Порошенко, что важно, чтобы и Россия, и Украина демонстрировали политическую волю достичь соглашения.

Отметим, что в сообщении АП о телефонном разговоре о призыве Меркель ничего не сообщалось. Пресс-служба отчиталась, что собеседники "обсудили ситуацию по безопасности" на Донбассе, а Порошенко подчеркнул необходимость полного прекращения огня российскими боевиками и необходимость освобождения всех заложников.

Ранее законодательно утвердить особый статус Донбасса, выборы на оккупированных территориях и амнистию боевиков Украину призвали главы МИД Германии и Франции.

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