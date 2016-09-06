Всадники на лошадях, брички и телеги : В Закарпатье состоялся Фестиваль лошадей "По следам предков" (ВИДЕО)

17.09.2016 (20:38)

В Виноградово состоялся зрелищный фестиваль "По следам предков"

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Сегодня, 17 сентября, в Виноградово состоялся зрелищный фестиваль "По следам предков", организованный Конным Центром Селидово. По центральным улицам Виноградово проскакали всадники на лошадях, а также проехались брички и телеги.Таким образом местный конный центр начал Фестиваль лошадей "По следам предков".Кроме конного парада, в программе также анонсировалось о вольтижировке, прыжки молодых всадников, стрельба из лука и исторический показ специально приглашенного из Венгрии гусара Рудольфа Вайды.Мероприятие закончилось выступлением венгерского фольклорного ансамбля.