Всадники на лошадях, брички и телеги : В Закарпатье состоялся Фестиваль лошадей "По следам предков" (ВИДЕО)

|В Виноградово состоялся зрелищный фестиваль "По следам предков"
Сегодня, 17 сентября, в Виноградово состоялся зрелищный фестиваль "По следам предков", организованный Конным Центром Селидово.
По центральным улицам Виноградово проскакали всадники на лошадях, а также проехались брички и телеги.
Таким образом местный конный центр начал Фестиваль лошадей "По следам предков".
Кроме конного парада, в программе также анонсировалось о вольтижировке, прыжки молодых всадников, стрельба из лука и исторический показ специально приглашенного из Венгрии гусара Рудольфа Вайды.
Мероприятие закончилось выступлением венгерского фольклорного ансамбля.
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