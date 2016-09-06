Погода в Закарпатье и Ужгороде в воскресенье, 18 сентября

|Солнце в Ужгороде будет показываться редко
В Закарпатской области ожидается переменная облачность, кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный 5-10 м/с, во время грозы местами порывы ветра 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 12-17°, днем 20-25°, в горах местами ночью 9-11°, днем 12-17° тепла.
В Ужгороде также будет облачно с прояснениями, кратковременный дождь, гроза. Ночью и утром слабый туман. Ветер юго-восточный 5-10 м/с, во время грозы порывы ветра 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 15-17°, днем 23-25° тепла.
Восход 07:11
Закат 19:38
Температура за последние 130 лет 18 сентября:
макс: 29.1° (1961)
мин: -0.7° (1959)
Народный прогноз погоды: 18 сентября почитается память преподобного Афанасия Брестского. Погоду в этот день наши предки определяли по рябине: если в лесу её много - осень будет дождливая, а мало - сухая. Если листья на рябине пожелтели рано, осень будет ранняя и ранняя холодная зима.
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