Погода в Закарпатье и Ужгороде в воскресенье, 18 сентября

18.09.2016 (09:17)

Солнце в Ужгороде будет показываться редко

В Закарпатской области ожидается переменная облачность, кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный 5-10 м/с, во время грозы местами порывы ветра 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 12-17°, днем ​​20-25°, в горах местами ночью 9-11°, днем ​​12-17° тепла.

В Ужгороде также будет облачно с прояснениями, кратковременный дождь, гроза. Ночью и утром слабый туман. Ветер юго-восточный 5-10 м/с, во время грозы порывы ветра 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 15-17°, днем ​​23-25° тепла.

Восход 07:11

Закат 19:38

Температура за последние 130 лет 18 сентября:

макс: 29.1° (1961)

мин: -0.7° (1959)

Народный прогноз погоды: 18 сентября почитается память преподобного Афанасия Брестского. Погоду в этот день наши предки определяли по рябине: если в лесу её много - осень будет дождливая, а мало - сухая. Если листья на рябине пожелтели рано, осень будет ранняя и ранняя холодная зима.