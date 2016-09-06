Исландия будет платить $ 5000 в месяц иммигрантам из Украины, которые вступают в брак с исландскими женщинами!

18.09.2016 (09:32)

В Исландии катастрофически не хватает мужчин

Последние новости о Исландии, невероятно, но это правда! Футбольная команда Исландии смогла добиться беспрецедентного успеха в кубке Европы.

После победы над сборной Англии Исландия надеется к весне стать одной из футбольных супердержав Европы и снова попасть в четверть финал, как на полях Французов. Благодаря этой победе, Исландия стала местом мирового внимания и хотелось бы обсудить забавную новость связанную с этим.

По мере роста числа населения страны, ее обычаи и традиции, пожалуй, самой заметной для нашего внимания историей стало то, что из-за большой разницы в количестве женщин, чем мужчин правительство страны приняло решение предоставить стипендию. $ 5000 в месяц на одного иммигранта который женится на исландской девушке. Приоритет в этой резолюции будет отдан населению Северной Африки.

США дали бы Украине оружие, но где гарантии, что его не продадут налево?