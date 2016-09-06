Вслед за КПП "Ужгород", "пересечники" намерены заблокировать все КПП в Закарпатье

18.09.2016 (09:41)

Требования активистов - изъятие из Таможенного Кодекса Украины ст. 381

На КПП "Ужгород" продолжается бестроковая акция "пересечников".

Если не будут выполнены условие "пересечников", то люди грозятся заблокировать все пункты пропуска на Закарпатье. Об этом в соцсети Фейсбук сообщает пользователь Александр Кричфалуши.

"Если не будет выполнено условие "пересечников", то "пересечники" вместе со многими общественными организациями и неравнодушными гражданами планируют продолжить бестроковую акцию протеста на всех КПП Закарпатья и не только!

Ждем решения вопроса с "пересечкой" от руководства государства", - говорится в сообщении.

Напомним, в сети обнародовали видео с заблокированного "пересечниками" КПП Ужгород. Требования активистов - изъятие из Таможенного Кодекса Украины ст. 381, которая предусматривает различия на ввоз автомобилей резидентами и нерезидентами.

КПП "Ужгород" заблокирован "сломанными" старыми автомобилями (ВИДЕО)