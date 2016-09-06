Взрыв в Нью-Йорке: Десятки раненых, найдено второе устройство (ФОТО, ВИДЕО)

18.09.2016 (09:47)

Из-за взрыва в Нью-Йорке пострадали 29 человек

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В центре Нью-Йорка в одном из самых фешенебельных кварталов Манхеттене в субботу вечером прогремел мощный взрыв, ранены 29 человек, один раненый находится в тяжелом состоянии.Взрыв произошел в районе "Челси" около 20:30 между Шестой и Седьмой авеню. В этом районе расположены множество баров, ресторанов и роскошных многоквартирных домов и в выходные всегда много людей.Мэр города Де Блазио сказал, что пока нет четких доказательств, что взрыв связан с террористами."Нет никаких доказательств на данный момент о связи террора с этим инцидентом, это предварительная информация. Нет никаких конкретных угроз Нью-Йорке в данный момент от любой террористической организации", - добавил он.С 29 человек, получивших травмы, 24 были доставлены в больницу с различными легкими ранениями от стекла и металла, сообщил комиссар пожарной службы города.По информации CNN, полиция после взрыва нашла в этом районе еще одно взрывное устройство. Это - скороварка с проводами темного цвета, которые выходили из центральной части устройства.Взрыв произошел за два дня до того, как мировые лидеры во главе с президентом Бараком Обамой соберутся в Нью-Йорке на Генеральной Ассамблее ООН.