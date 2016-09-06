Гороскоп на неделю (19 - 25 сентября 2016 года)

18.09.2016 (10:05)

Недельный гороскоп с 19 по 25 сентября 2016

Еженедельный гороскоп это подробный астрологический прогноз для каждого знака Зодиака. Астропрогноз поможет Вам предвидеть и избежать многих ошибок и их негативных последствий от них. Из гороскопа Вы можете узнать на что стоит обратить свое внимание на этой неделе, а что наоборот нужно игнорировать для вашего же блага.

ЗДЕСЬ можно ПОСМОТРЕТЬ сбылись ли предсказания НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ

Овен



На этой неделе важно не упустить момента, когда вы будете способны продемонстрировать свои таланты окружающим. В случае удачного выступления или презентации ваш авторитет и популярность заметно возрастут. Ваше личное обаяние и работоспособность определяет вероятность успеха в решении финансовых проблем. Вам следует адекватно рассчитывать свои силы и возможности. По возможности проявляйте сдержанность, внимательность, дипломатичность и аккуратность. Вам придется спешно завершать некоторые важные дела. Вас могут завалить работой, но не стоит выплескивать эмоции на окружающих. У вас может появиться возможность разобраться, кто вам настоящий друг, а кто просто знакомый, и открытие может вас удивить. Во второй половине недели сосредоточьтесь на рабочих проектах. В воскресенье лучше заняться накопившимися домашними проблемами.

Телец



Вам необходимо наметить планы на эту неделю, она обещает быть достаточно напряженной и насыщенной событиями. Желательно не торопиться с принятием решений, иначе вы не сможете объективно рассчитать свои силы. Уделите достаточно времени решению старых проблем. Вы можете полагаться на помощь друзей и близких людей. Причиной неудач может стать излишняя доверчивость к информации. Постарайтесь чтобы никто из окружающих не пострадал. Может возрасти ваш авторитет и влияние на окружающих. В среду и четверг вам придется потратить максимум усилий, чтобы сохранить душевное равновесие. Начальство может придираться по мелочам. Не планируйте на эти дни ничего важного. Зато конец недели пройдет спокойно, и вы все успеете сделать. Не помешает повышенное внимание к делам детей в выходные дни.

Близнецы



Ваша решительность, активность и деловитость не останутся незамеченными, если, конечно, вы не поленитесь их проявить. Хорошая неделя для карьерного роста. Оказывайте поддержку только тем, кто для вас действительно важен и интересен, постарайтесь не распылять время и силы понапрасну. Свои планы и намерения необходимо сохранить в тайне, если вы заинтересованы в их осуществлении. Возможно, вам придется выдержать нападки недоброжелателей. Начальство будет к вам благосклонно, можно рассчитывать на новый виток в вашей карьере. Можно ожидать улучшение материального благополучия. В понедельник и вторник лучше обойтись без суеты, если не будете спешить, тогда все и успеете. В пятницу будьте предельно честны, не тратьте времени на сплетни, не вмешивайтесь в чужие ссоры. В этот день не стоит спешить с окончательными выводами относительно других людей. Постарайтесь быть внимательнее и снисходительнее к близким людям, простите им их маленькие недостатки и слабости, и не обижайте их.

Рак



На этой неделе не останавливайтесь на достигнутом - смело покоряйте очередную вершину и в карьере, и в любви. Ваши трудовые успехи могут превзойти все ваши ожидания. Ваше умение слушать и слышать принесет вам успех и прибыль. Вы можете успешно поменять род своей деятельности. Проявите в делах сосредоточенность и внимательность, это положительно отразится на вашей карьере. В понедельник кто-то рядом с вами способен легко выйти из равновесия, но сами не давайте для этого повода. В четверг возможно заключение выгодных договоров, достижение компромиссов в спорных ситуациях. В пятницу у вас будет шанс с блеском продемонстрировать свои умения и навыки в профессиональной сфере. В выходные дни желание перемен может подтолкнуть вас к решительным действиям.

Лев



Вы готовы бороться за справедливость, однако постарайтесь не соблазняться обещаниями с фальшивой начинкой, недоброжелатели постараются вставить вам палки в колеса. Вам придется напряженно работать, чтобы достичь желаемого успеха, зато у вас есть шанс подняться по карьерной лестнице. Не тратьте время на споры. Во вторник не стоит сомневаться в собственных силах, мнительность уже не раз подводила вас. Вы все сможете, если захотите. Интенсивность вашей работы будет прямо пропорциональна вашему вознаграждению. В четверг удачно пройдут деловые переговоры, вашими предложениями заинтересуется начальство. В пятницу можете рассчитывать на помощь друзей и родственников. Внимательнее и добрее относитесь к близким людям, они нуждаются в заботе и внимании. В выходные самое главное — сохранять спокойствие и не делать скоропалительных выводов.

Дева



Неделя может оказаться пестрой и напряженной, но это не должно пугать вас. Более того - попытка игнорировать собственные проблемы может возвести их в квадрат. Постарайтесь соотносить свои желания со своими возможностями. Далеко не все возникающие вопросы вы сможете решить быстро, что будет раздражать. Удачу принесет деловое взаимодействие с людьми старшего возраста. Во вторник не стесняйтесь проявить свои организаторские и лидерские качества. В четверг или пятницу самой важной проблемой могут оказаться ваши взаимоотношения с коллегами и начальством. В воскресенье вам придется разбираться в сложных взаимоотношениях с родственниками, постарайтесь не давать воли эмоциям. Дети могут потребовать от вас внимания и поддержки.

Весы



Появится возможность изменения условий работы в лучшую сторону, только вовремя проявите инициативу. Займитесь приобретением новых профессиональных знаний и навыков. Вас ожидает успех в интеллектуальной сфере деятельности. Вы можете спровоцировать конфликтную ситуацию с коллегами по работе, а это вам сейчас совсем ни к чему. Вы сможете играючи справиться со всеми накопившимися мелкими бумажными делами. Постарайтесь не очень доверять советам посторонних людей. Ближе ко второй половине недели соберитесь в дорогу: даже самая короткая, она обязательно порадует вас каким-то приятным сюрпризом. В среду могут быть удачными необходимые покупки. Во вторник вы можете рассчитывать на поддержку друзей. В четверг возможны интересные деловые предложения. В пятницу желательно избегать конфликтов.

Скорпион



На этой неделе в делах профессиональных вам потребуется неожиданный подход и быстрая реакция на изменение ситуации. Не стоит рассчитывать на мгновенные результаты и большую прибыль, однако вы точно не останетесь в накладе и сумеете заработать. Можете рассчитывать на помощь и поддержку окружающих. Старайтесь не принимать серьезных решений, сдерживать свои эмоции и сохранять душевное равновесие и тогда вы быстро расправитесь с текущими вопросами и мелкими делами. Больше времени уделяйте близким людям. В четверг высока вероятность заключения выгодных договоров и просто заведения полезных знакомств. В пятницу постарайтесь избавиться от накопившегося дома хлама. Выходные лучше провести в дороге. Она будет приятной и интересной.

Стрелец



Высокая работоспособность, предприимчивость и уверенность в себе будут характеризовать вас на данной неделе и могут оказаться предметом зависти окружающих. Проблемы, которые ранее казались неразрешимыми, распадутся на ряд мелких, и одолеть их не составит особого труда. Рекомендуется вспомнить и восстановить старые связи и знакомства по каким-то причинам полузабытые. Ваша сила в открытости и доброжелательности, тогда и нервы будут целы и дела пойдут на лад. Возможны позитивные сдвиги во многих направлениях. Прислушайтесь к своей интуиции, она подскажет пути решения многих проблем в профессиональной и личной сферах. Старайтесь не позволять втягивать себя в решение чужих задач. В четверг вас заметит и оценит по достоинству начальство. Отдохните в субботу в кругу друзей, причем желательно устроить совместную вылазку на природу.

Козерог



Наступает благоприятное время для переосмысления своего поведения и достижений. Новый взгляд на вещи позволит сформулировать новые идеи. В ваших силах изменить в лучшую сторону отношения с окружающими. Не стоит реагировать на требования начальства слишком эмоционально, поберегите свои нервы. Вы наверняка сумеете добиться нужного вам решения. Упорный труд принесет быстрый результат, можете рассчитывать многое успеть, у вас откроется второе дыхание. В понедельник лучше не вступать в споры, они не принесут ничего конструктивного. В среду благоприятны поездки и командировки, походы в кино или на лекции. В четверг ожидайте интересной информации, которая позволит вам, используя свои связи и возможности, продвинуться по карьерной лестнице. Не забывайте о близких людях, устроите семейный совет. Это позволит им с вашей помощью справиться со сложными проблемами, и вы ощутите, что гордитесь собой.

Водолей



На этой неделе вам просто необходимо соблюдать четкую последовательность в действиях, иначе возможна путаница. В начале недели вы должны быть открыты для новых предложений, и они начнут поступать к вам в нарастающем темпе. Постарайтесь быть выдержанным и благоразумным, не позволяйте втянуть себя в авантюру, связанную с чужими деньгами. Ваши идеи и начинания будут поддержаны окружающими. Работа будет отнимать у вас много времени, а семейные дела, судя по всему, могут оказаться почти на последнем месте. Приобретите для дома что-нибудь необходимое, и ваше настроение улучшится. В понедельник окажутся удачными деловые поездки и переговоры. В четверг лучше не подписывать никаких бумаг без крайней необходимости, а если, все таки, придется это делать, проверяйте каждую букву и цифру в буквальном смысле. В воскресенье позвольте себе полноценный отдых от всех дел и забот.

Рыбы



Планируя что-то на этой неделе, лучше всего держать в секрете свои замыслы, это пойдет во благо для их осуществления. Есть шанс установить весьма полезные деловые связи, что благоприятно отразится на вашем социальном статусе. Не поддавайтесь на правокации. На работе придется приложить максимум усилий, чтобы оставаться на высоте и соответствовать требованиям начальства. Соблюдайте осторожность и будьте внимательны при выполнении любого дела. Новые проекты необходимо хорошенько обдумать, нежелательно сразу принимать интересное предложение, сначала посоветуйтесь с близкими и друзьями. Хорошее время для решения семейных проблем и налаживания взаимоотношений.





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