Бесславные ублюдки бьют россиян около посольства РФ в Киеве (ВИДЕО)
18.09.2016 (11:59)
Под посольством РФ в Киеве избили гражданина России
Около посольства России в Киеве, где проходят выборы в Госдуму РФ, происходят стычки. Трансляцию ведет телеканал "112 Украина".
Только что под посольством РФ в Киеве избили гражданина России, который, вероятно, пришел проголосовать на выборы в Госдуму в РФ.
В Киеве под зданием посольства РФ в Украине произошли стычки между протестующими и полицией.
В частности, среди протестующих замечен экс-нардеп, а ныне депутат Киевсовета Игорь Мирошниченко. Он с другими участниками акции пытался помешать людям пройти в посольство для участия в голосовании. Кроме того, протестующие пытались снести забор.
Правоохранители оцепили посольство, не давая участникам акции проникнуть на его территорию.
В посольстве Украины в Киеве на выборах в Госдуму РФ проголосовали уже около двух десятков человек, правопорядок охраняют десятки полицейских.