Бесславные ублюдки бьют россиян около посольства РФ в Киеве (ВИДЕО)

18.09.2016 (11:59)

Под посольством РФ в Киеве избили гражданина России

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Около посольства России в Киеве, где проходят выборы в Госдуму РФ, происходят стычки. Трансляцию ведет телеканал "112 Украина".Только что под посольством РФ в Киеве избили гражданина России, который, вероятно, пришел проголосовать на выборы в Госдуму в РФ.В Киеве под зданием посольства РФ в Украине произошли стычки между протестующими и полицией.В частности, среди протестующих замечен экс-нардеп, а ныне депутат Киевсовета Игорь Мирошниченко. Он с другими участниками акции пытался помешать людям пройти в посольство для участия в голосовании. Кроме того, протестующие пытались снести забор.Правоохранители оцепили посольство, не давая участникам акции проникнуть на его территорию.В посольстве Украины в Киеве на выборах в Госдуму РФ проголосовали уже около двух десятков человек, правопорядок охраняют десятки полицейских.