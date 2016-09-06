Контрабандисты снова угрожают закарпатским пограничникам расправой

18.09.2016 (12:29)

На Закарпатье контрабандисты угрожают пограничникам

В пограничном ведомстве идут активные меры по противодействию преступной деятельности на границе. Недавно в Мукачевский отряд прибыли мобильные резервы пограничного ведомства. Главной задачей этих подразделений является противодействие табачной контрабанды, а также другим проявлениям противоправной деятельности на украинско-румынском и украинско-венгерском участках границы.

Необходимость усиления указанных участков была обусловлено активизацией правонарушений. Но законные действия Госпогранслужбы все чаще вызывают недовольство у лиц, занимающихся преступной деятельностью. Последние, нередко прибегают к угрозам, чтобы запугать охранников границы.

Так вчера в адрес сотрудников Госпогранслужбы, которые прибыли на усиление в отдел пограничной службы «Великий Бычков», прозвучали очередные угрозы физической расправы.

Около полуночи, до пограничного наряда, который осуществлял охрану участка границы вблизи населенного пункта Луг Раховского района, подъехал легковой автомобиль, из которого вышли 5 неизвестных лиц. Мужчины начали угрожать военнослужащему физической расправой и уничтожением его личного имущества. Один из парней сорвал номерной знак из служебного автомобиля. Чтобы остановить противоправные действия неизвестных, пограничник совершил предупредительный выстрел вверх и вызвал помощь, чем дал понять правонарушителям, которые агрессивные действия не останутся без внимания правоохранителей. Трех правонарушителей пограничники задержали еще двое обратились в бегство на автомобиле на котором приехали.

По данному факту направлено сообщение об обнаружении признаков уголовного преступления по ст. 345 УК «Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа». На одного из задержанных был составлен протокол об административном правонарушении по ст.185-10 «Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию представителя Государственной пограничной службы Украины». Оценку действиям правонарушителей определит суд. Сейчас продолжаются мероприятия по установлению остальных лиц, угрожали пограничникам.

В Закарпатье местные жители угрожали пограничникам физической расправой