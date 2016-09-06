В Закарпатье стадо диких кабанов едва не вспороли семилетнего мальчика (ФОТО)

18.09.2016 (13:51)

Испуганного ягодника спас бук, на который тот ловко выкарабкался

В этом году в Межгорье слабо родил картофель - на урожай земледельцы жалуются практически в каждом селе. А к этому добавилось еще и свиное несчастье.

Дикие кабаны так и прут из леса. Почти ежедневно рылами разоряют крестьянские плантации.

Их дерзости нет предела - разбойничьи рейды осуществляют даже в приусадебные огороды, в том числе в райцентре, как, например, в густонаселенном жилом массиве Кичера.

А в селе Лозянский едва не случилась беда. Во время сбора ягод-каменок в Полонинском урочище Широкое на семилетнего мальчика налетела целая стая кабанов, которых гоняли охотничьи собаки. Испуганного ягодника спас бук, на который тот ловко выкарабкался.











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