В Закарпатье стадо диких кабанов едва не вспороли семилетнего мальчика (ФОТО)

|Испуганного ягодника спас бук, на который тот ловко выкарабкался
В этом году в Межгорье слабо родил картофель - на урожай земледельцы жалуются практически в каждом селе. А к этому добавилось еще и свиное несчастье.
Дикие кабаны так и прут из леса. Почти ежедневно рылами разоряют крестьянские плантации.
Их дерзости нет предела - разбойничьи рейды осуществляют даже в приусадебные огороды, в том числе в райцентре, как, например, в густонаселенном жилом массиве Кичера.
А в селе Лозянский едва не случилась беда. Во время сбора ягод-каменок в Полонинском урочище Широкое на семилетнего мальчика налетела целая стая кабанов, которых гоняли охотничьи собаки. Испуганного ягодника спас бук, на который тот ловко выкарабкался.
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