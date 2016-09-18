За блокирование украинско-словацкой границы в Ужгороде возбудили дело

18.09.2016 (16:25)

Пусть все эти блокировщики подумают не только о собственной выгоде

По факту блокирования транспортных коммуникаций в Закарпатской обл. начато уголовное производство. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры в Facebook.

"Ужгородской местной прокуратурой осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту блокирования транспортных коммуникаций (ч. 1 ст. 279 УК Украины). Речь идет о блокировании транспортных коммуникаций вблизи украино-словацкой границы путем устройства препятствий, которое нарушило нормальную работу транспорта", – говорится в сообщении.

Прокуратурой принимаются координационные мероприятия с целью установления объективных обстоятельств происшествия и лиц, в действиях которых усматриваются признаки уголовного правонарушения.

Laslo Laslovich Zakarpatec написал свое мнение о происходящем в Фейсбук:

"Вчера ночью возвращался из Словакии в объезд КПП Вишне Немецкое-Ужгород. Пришлось ехать через Великий Березный, а это почти 85 лишних километров по, мягко говоря, не лучшей дороге. Так вот, проезжая 85 км вместо 5 (!!!) я понял всю плачевность этой абсурдной ситуации. Все уважающие себя европейские страны избавляются от "автомобильного хлама", старше 5 лет, тем самым заботясь об окружающей среде. И это правильный подход к решению проблемных экологических вопросов! В свою очередь, весь этот металлолом огромным потоком поступает в Закарпатье, ведь это "преснижно", ездить на SK, LT или H. Кто-то из этих пересичников хотя бы на минуту задумался, почему в Европе 5-летние машины реально дешевые? Потому цивилизованным людям не наплевать чем дышать завтра их детям !!! И мне не наплевать !!! Задумайтесь, Украина лидирует на Евроконтиненте по количеству онкобольных !!! Поэтому пусть все эти блокировщики подумают не только о собственной выгоде, но и об экологической ситуации в Закарпатье через несколько лет !!! Люди, с этим надо что-то делать, потому что это наш дом и нам здесь жить !!!"

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