За блокирование украинско-словацкой границы в Ужгороде возбудили дело

|Пусть все эти блокировщики подумают не только о собственной выгоде
По факту блокирования транспортных коммуникаций в Закарпатской обл. начато уголовное производство. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры в Facebook.
"Ужгородской местной прокуратурой осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту блокирования транспортных коммуникаций (ч. 1 ст. 279 УК Украины). Речь идет о блокировании транспортных коммуникаций вблизи украино-словацкой границы путем устройства препятствий, которое нарушило нормальную работу транспорта", – говорится в сообщении.
Прокуратурой принимаются координационные мероприятия с целью установления объективных обстоятельств происшествия и лиц, в действиях которых усматриваются признаки уголовного правонарушения.
Laslo Laslovich Zakarpatec написал свое мнение о происходящем в Фейсбук:
"Вчера ночью возвращался из Словакии в объезд КПП Вишне Немецкое-Ужгород. Пришлось ехать через Великий Березный, а это почти 85 лишних километров по, мягко говоря, не лучшей дороге. Так вот, проезжая 85 км вместо 5 (!!!) я понял всю плачевность этой абсурдной ситуации. Все уважающие себя европейские страны избавляются от "автомобильного хлама", старше 5 лет, тем самым заботясь об окружающей среде. И это правильный подход к решению проблемных экологических вопросов! В свою очередь, весь этот металлолом огромным потоком поступает в Закарпатье, ведь это "преснижно", ездить на SK, LT или H. Кто-то из этих пересичников хотя бы на минуту задумался, почему в Европе 5-летние машины реально дешевые? Потому цивилизованным людям не наплевать чем дышать завтра их детям !!! И мне не наплевать !!! Задумайтесь, Украина лидирует на Евроконтиненте по количеству онкобольных !!! Поэтому пусть все эти блокировщики подумают не только о собственной выгоде, но и об экологической ситуации в Закарпатье через несколько лет !!! Люди, с этим надо что-то делать, потому что это наш дом и нам здесь жить !!!"
Бастующие "пересечники" заблокировали КПП "Ужгород" (ФОТО, ВИДЕО)
Рейтинг: 0
Комментарии
Рейтинг: 5
Грейдер и всех нах на словацкую сторону патриотов не
доделаных на дешевых левых друшпаках
Рейтинг: 2
Яценюк дал указивку и в кусты,Гройсман побещал и забыл.....как-то нехорошо господа хорошие-обещание надо сдерживать а не балаболить!)
Рейтинг: 3
Кто-то из этих пересичников хотя бы на минуту задумался, почему в Европе 5-летние машины реально дешевые? Потому цивилизованным людям не наплевать чем дышать завтра их детям !!! И мне не наплевать !!! Задумайтесь, Украина лидирует на Евроконтиненте по количеству онкобольных !!!
******
хорошая попытка, но неудачная.
разве 20-30-ти летние мАсквичи, вазелины и жигуляторы которые стоят как 7-10-ти летне авто в Словакии намного экологичнее ? или может при ДТП больше жизней спасут ?
уберите дебилную растаможку, прекратите кормить васадзе
Рейтинг: 6
уберите дебильную растаможку, прекратите кормить васадзе и люди купят себе нормальные, новые автомобили.
Нет, власти все время мутят ворду, а крайними выходят люди. когда пытаются хоть немного отстоять свои права.
где это видано, чтоб тачка 2006 года стоила 6-7 тыс баксов ?
а дейво Анус, это машина ? а стоит как 2-3 летняя хорошая иномарка..
тото же..