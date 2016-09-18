Погода в Ужгороде и Закарпатье в понедельник, 19 сентября

|В Ужгороде на протяжении всего дня погода будет пасмурной. Днем будет идти дождь
В Закарпатской области переменная облачность, утром и днем на большей части территории кратковременные дожди, местами грозы.
Ночью и утром местами туман. Ветер северный 5-10 м / с. Температура воздуха ночью 10-15 °, днем 17-22 °, в горах местами 9-14 ° тепла.
В Ужгороде на протяжении всего дня погода будет пасмурной. Днем будет идти дождь, но к вечеру он закончится.
Ветер северный 5-10 м / с. Температура ночью 13-15 °, днем 20-22 ° тепла.
Восход 07:12
Закат 19:35
Температура за последние 130 лет 19 сентября:
макс: 29.9° (1947)
мин: 0.0° (1971)
Народный прогноз погоды: В этот день почитается память архистратига Михаила. С 19 сентября начинались Михайловские заморозки по утрам: «Михаил заморозком землю прихватил». В старину наши предки зиму определяли по осиновым листьям: если они ложатся лицом вверх — к студеной зиме, изнанкой кверху — зима будет теплой, а если и так и сяк — то зима умеренная будет.
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