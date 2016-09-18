Вот это ху#ло отказался взять Атошника на костылях и в гипсе по удостоверению

19.09.2016 (06:20)

Украина должна знать таких негодяев !! ", - пишет блогер

Блогер обнародовала фото водителя закарпатской маршрутки, который незаконно оскорбил инвалида

Блогер Lilia Lola Yarosh опубликовала фото закарпатского водителя маршрутки, который, по ее словам, отказался взять инвалида АТО на костылях и с удостоверением.

"Вот это ху#ло (водитель) отказался взять Атошника на костылях и в гипсе по удостоверению. Сделаем его популярным ?!

Украина должна знать таких негодяев !! ", - пишет блогер.

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