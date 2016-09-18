День Ужгорода - программа празднования

19.09.2016 (06:32)

День города : Ужгород

23 сентября, пятница

9.30 Официальное открытие отреставрированного памятника архитектуры "Совиное гнездо" (ул. Ракоци, 2)

10.00 Международная туристическая выставка-ярмарка "Туревроцентр - Закарпатье 2016" ( "Совиное гнездо", ул. Ракоци, 2)

24 сентября, суббота

10.00 Праздничная ярмарка (Киевская набережная)

10.00 Международная туристическая выставка-ярмарка "Туревроцентр -Закарпаття 2016" ( "Совиное гнездо", ул. Ракоци, 2)

11.00 Официальное открытие праздника (площадь Театральная)

11.00 Мини-фестиваль (набережная Независимости, площадь у бывшего "Укртелекома")

11.30 Street Food Fest (сквер на площади Фенцика)

13.00 Детский арт-пространство - фотозоне, веселые старты, мастер-классы, мероприятия от ОО "Счастливые дети" (набережная Независимости)

13.00 "Мама Фест" - концерт классической музыки для детей, встреча с писателем и психологом В. Романовой (площадь Фенцика)

14.00-18.00 Международный фестиваль "Хорошее в людях вокруг нас" (набережная Независимости, возле СОШ №3)

18.00. Праздничный концерт ко Дню города с участием Василия Зинкевича, СТС "Блиц", оркестра радости "Ватага", Трыстависим, Rock-H (пл.Ш. Петефи)

25 сентября, воскресенье

10.00 Праздничная литургия в Горянский ротонде (Горцы, переулок Музейный)

10.00 Праздничная ярмарка (Киевская набережная)

10.00 Массовый спортивное мероприятие "зарядка" (пл. Почтовая)

11.00 Спорт Фест - функциональный тренинг, кросфит, слеклайн (площадь Театральная)

11.00 Мини-фестиваль (набережная Независимости, площадь у бывшего "Укртелекома")

11.30 Street Food Fest (сквер на площади Фенцика)

12.00 "Карпатский медведь" - показательные выступления

12.00 Благотворительная барахолка (при участии известных людей города, площадь Фенцика)

12.00 "Мама Фест", Bad Mama Day (площадь Фенцика)

13.00 Детский арт-пространство - фотозоне, веселые старты, мастер-классы, мероприятия от ОО "Счастливые дети" (набережная Независимости)

14.00-16.00 Творческий отчет художественных коллективов города "Я горжусь рождением в городе, является седым и вечно молодым" (площадь Театральная)

15.00 Финал городского спортивно-развлекательного конкурса "Папа, мама, я - спортивная семья" (парк "Подзамковый")

16.00 "Поколение искусственных сигарет" - юмористически-музыкальное представление (театр кукол "Бавка")

18.00 Финал Битвы фотографов, вручение призов, концерт ко Дню города (площадь Шандора Петефи)

21.00 Fire Show от театра огня Fire Life (площадь Шандора Петефи)

Ночной Ужгород с высоты птичьего полета (ФОТО)