Погиб замглавы Администрации президента Украины (ВИДЕО)

19.09.2016 (06:43)

Шансов выжить у чиновника не было

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Заместитель главы Администрации президента Андрей Таранов погиб в воскресенье, 18 сентября, в Киеве на Днепре. Об этом сообщили источники в правоохранительных органах.В районе Гаванского моста скутер под управлением Таранова врезался в баржу. Как стало известно, скутер врезался на большой скорости, замглавы АП не справился с управлением.На месте работает следственно-оперативная группа, которая фиксирует следы происшествия. На место трагедии прибыли Хатия Деканоидзе и начальник полиции Киева Андрей Крищенко.Сообщается, что Таранов находился в отпуске, из которого должен был выйти уже завтра.Андрею Таранову было 49 лет. Должность в АПУ он получил в декабре 2014 года.Позже в АПУ выразили соболезнования в связи со смертью Таранова.Свидетели сообщают, что к месту гибели Таранова в районе Гаванского моста съехались десятки патрулей полиции, руководство прокуратуры города. Буквально пару минут назад отсюда уехала Глава Национальной полиции Хатия Деканоидзе, которая на место трагедии приехала одной из первых. Информацию о гибели именно Таранова, подтвердили уже несколько источников.«Таранов умер во время езды на гидроцикле, это правда, трагедия произошла несколько часов назад», — сообщил нардеп и советник министра МВД Антон Геращенко.Андрей Таранов по предварительным данным катался на водном скутере и на скорости врезался в грузовую баржу. Почему произошло столкновение, сейчас выясняет специальная оперативная группа. В тоже время другие источники утверждают, что высокопоставленный чиновник столкнулся с рыболовецким судном.Андрей Таранов погиб на месте.«О подробностях трагедии можно будет говорить только после проведения всех экспертиз», — отметил пресс-секретарь Национальной полиции Украины ЯрославТракало.Андрей Таранов — генерал-майор. Он кавалер ордена «За мужество» ІІІ степени, имеет награду СБУ «Крест Доблести» ІІ та І степени.С сентября 2014 года Таранов — первый замглавы департамента контрразведки СБУ, в декабре 2014 года был назначен замглавы Администрации президента, курировал работу силовых органов.