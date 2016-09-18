Какая-то бл#дь рассказала, как она сходила на тренинг по оральному сексу

19.09.2016 (07:03)

Прелюдия к сексу начинается ровно тогда, когда заканчивается предыдущий акт

Тренинг, вместо того, чтобы быть содомом в миниатюре, оказался душевным собранием анонимных гейш и тех, кто хочет этими гейшами стать

Длинный деревянный стол буквально залит маслом. По периметру – девять сосредоточенных пар женских рук усердно мнут резиновые дилдо на присосках. «Вот так, крутим по спирали – вашему любимому мужчине будет еще приятнее», – говорит преподавательница Анна и показывает, как именно «так» нужно крутить. Идет третий час двухдневного интенсива «искусство орального секса». Руки устали, будто тягали гантели в тренажерном зале. Мы добрались до пункта 23 – «догонялки». На сегодня осталось еще 12 техник. На завтра – 54. Анна предлагает сделать перерыв, и все девушки, довольные и веселые, тянутся на кухню – заварить чай и делиться впечатлениями.

Анонс мероприятия «Искусство орального секса», который мы нашли в инстаграме, был многообещающим: «Ты узнаешь 80 техник оральных и мануальных ласк, техники прелюдии, якорения мужчин, разнообразие поз, составление композиции из комбинаций ласк, техники усиления, продления и ускорения мужского оргазма». Из дополнительных навыков: «повысить активность сперматозоидов, активировать спящие эрогенные точки, повысить его самооценку, получить удовольствие самой». Стоимость тренинга – 135 долларов, в белорусских рублях по курсу. В программу включены шампанское и тренажеры. Мысленно поблагодарив вселенную за то, что у бабушки сломался ноутбук и она не будет выходить на сайт kyky.org как минимум дней пять, рассказываю, что представляет из себя этот специфический мастер-класс для девочек.

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ: «СРЕДНЕСТАТИСТИЧЕСКИЙ СЛАВЯНСКИЙ» – 17,5

Предвосхищая вопрос – техник не совсем 80. Если быть точнее – 89. Первый день посвящен прелюдии и мануальным ласкам (работа руками), второй – оральным. Изначально запланированный уничижительный репортаж в духе «ахаха, бабы сосут за все человечество» не вышел – разрази меня гром, но тренинг, вместо того, чтобы быть Содомом в миниатюре, оказался душевным собранием анонимных гейш и тех, кто хочет этими гейшами стать.

Сломанный стереотип номер раз: все девять участниц – ухоженные девушки от 25 до 35. Почти все замужем. Света, самая старшая, в браке уже 10 лет, решила сделать супругу подарок на годовщину. Даша – мама двух очаровательных девочек, пришла по просьбе мужа: «Мне – новый телефон, ему – курсы. Все по-честному». Беременная Кристина записалась, чтобы внести в отношения с супругом больше остроты.

Сломанный стереотип номер два – сама преподавательница. Все тренинги, которые мне удалось найти на Ютубе перед тем, как посетить этот курс, вели вульгарные тетки с перепаленными начесами, в сетчатых чулках и на шпильках, которые уместны разве что на пилоне или в клубе Dozari. Преподавательница Анна Ясницкая (она же директор школы Lollipop club) оказалась аккуратной и очень женственной девушкой, к тому же – дипломированным психологом и сексологом, обучалась в Лондоне, Москве и Сан-Франциско.

ТРЕНИНГ НАЧИНАЕТСЯ СО ЗНАКОМСТВА

Все организовано таким образом, чтобы снять напряжение: немного шампанского, приятная музыка, конфеты и даже специальный вишневый эликсир, который можно выпить, чтобы процесс стал вкусным. Слово за слово все переходят на «ты». Урок напоминает обычную лекцию в университете: доска с фломастерами, конспекты и распечатки с инструкциями.

Анна чертит большой член, делит его на зоны и подробно объясняет, что, где, и как нужно стимулировать, уделяя особое внимание мужской точке G.

Девушки старательно перерисовывают схемы на листочки. Потом делать заметки на полях станет сложнее – карандаш сложно удержать в руках, когда на них много смазки. Кстати, вы знали, что у мужчины в анусе 72 тысячи нервных окончаний? Это примерно столько же, сколько у девушек на клиторе.

Анна раздает фаллоиммитаторы. 17,5 – «среднестатистический славянский». В женской компании появляются Степы, Джоны и даже «резиновый крепыш Джейсон Стэтхем». Наша преподавательница выдает масло и салфетки, распаковывает своего персонального боевого товарища – это «татуированный счастливчик Николай». Он наш проводник «в искусство играть на флейте» на этот вечер.

ПОЕХАЛИ

Несмотря на то, что тренинг женский, он все-таки весь – для мужчин. В центре внимания – «божественный член». «Мужчина относится к нему трепетно с того самого момента, как нащупал его в детстве и понял, как это приятно, – назидательно говорит Анна. – Мужчина – сам себе бог. И член – его божественный посох, которым он творит других людей, словно создатель. Женщина – тоже богиня. В сексе важно всегда помнить об этом. Тут нет ничего стыдного: я люблю и уважаю тебя, ты любишь и уважаешь меня, и я делаю фелляцию не потому, что должна или хочу что-то получить, а потому что хочу еще больше проявить свою любовь».

Скептикам на заметку: мелкая моторика развивает мозг, взаимодействует с мышлением, вниманием, координацией, воображением, наблюдательностью, зрительной и двигательной памятью. Анна приводит массу примеров. Скажем, по данным исследования Гизе и Шмидта в Германии, на отношение к оральному сексу оказывает влияние уровень образования: женщины с высшим образованием в два раза чаще практикуют этот способ интимного общения, чем те, которые имеют среднее образование или не имеют образования вообще

Неловко только первые минут пять. Вся терминология здесь исполнена нежности: «щечки», «яички», «головка», «лобочек». И все это предлагается «жмякать», «использовать как помадку», и «раскатывать как колбаску». Названия техник варьируются от загадочных «вечный вход», «намасте» и «медуза» до смешных «доить корову», «болванчик», «уточка» и даже «крапивка».

В перерыве Анна развлекает нас всякими «вспомогательными штучками», которые она принесла с собой. Размах впечатляет – одних смазок она принесла целый мешок: силиконовые (плотнее и не смываются водой, так что подойдут для оральных ласк и душа), на водной основе (почти не чувствуются), кремовые, безвкусные и со вкусом, для мужчин, для женщин, для массажа. Духи с феромонами, яйца-мастурбаторы и, подожди-подожди, анальные стразы – не вспаханная целина, для самой изощренной фантазии.

В отношениях, уверяет Анна, важны все мелочи: «Прелюдия к сексу начинается ровно тогда, когда заканчивается предыдущий половой акт». Так что никаких треников, милые дамы: «Даже если ты придешь к нему вечером тысячу раз красивая, он-то будет помнить, что с работы ты его встретила в мятом балахоне и с какой-то тряпкой на голове. Нужно помнить о своей женственности всегда – и когда встречаешь его с работы, и когда чистишь ершиком унитаз».

ДЕНЬ ВТОРОЙ: 89 ТЕХНИК ХВАТАЕТ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО НА 4 ГОДА

На второй день все добродушно друг другу кивают и ведут неторопливые беседы. Марина смеясь рассказывает, как прогнала по мужу половину техник за один вечер, периодически отрываясь на лежащий рядом конспект. Даша жалуется, что не знает, что делать с котом, который «ест с простыни сперму».

Анна проводит гимнастику для лицевых и горловых мышц, которая очень похожа на разминку в школе риторики, параллельно показывая несколько разных поз, которые важно менять, потому как «у мужчин, которые занимаются сексом в одних и тех же позах развивается импотенция». Для разогрева и подготовки горла Анна рекомендует как следует позевать: «Главное, не делать это слишком демонстративно, чтобы юноше не показалось, что вы сейчас уснете». На заметку тем, кто хочет забеременеть: «перед зачатием рекомендуется также уделить особое внимание стимуляции шва мошонки, который увеличивает выработку семени – сперматозоиды становятся активнее. Не ленитесь – это пойдет на пользу вам и вашим детям».

Похихикивая и напевая себе под нос «Я люблю тебя до гланд», девушки начинают постигать 54 оральные техники. Ситуация довольно странная, но, скорее смешная, чем неприятная. Отказывается только одна участница. Остальные решают, что за 135 долларов полезнее будет практиковаться «на предмете», тем более, что Анна смотрит за процессом и исправляет ошибки, показывает, как удобнее стать и как красивее держать спину.

Для пущего эффекту рекомендуется стонать. Делать это важно не только потому, что это приятно мужчине и увеличивает его самооценку (следовательно – уровень тестостерона, следовательно – качество секса), но и потому, что низкий звук создает вибрацию, которая добавляет любимому человеку приятных ощущений.

Относится к таким тренингам можно, конечно, как угодно. Опыт весьма специфический: согласитесь, сложно представить себе ситуацию, когда десять малознакомых женщин аплодируют десятой, потому что той удалось особенно хорошо выполнить глубокую технику. С другой стороны, всех собравшихся объединяет любовь к своему партнеру. А там, где есть любовь не может быть стыда, правда ведь?

На Востоке, где искусство орального секса зарождалось много веков назад, в тренингах подобного рода нет ничего удивительного. Индийская Камасутра, тайские даосы, японские гейши. Греческий миф о поцелуе богини юности Гебы, египетский миф об Осирисе и Исиде, вавилонская богиня любви и войны Иштар – везде, так или иначе, фелляция возведена в ранг искусства. На Западе тренинги и обучающие программы тоже не редкость, особенно в Штатах, где секс-коуч популярен не меньше, чем какой бы то ни было другой коуч.

Мы же, несмотря на то, что находимся в центре мира, будто болтаемся между эмансипированным Западом и чувственным Востоком: вроде бы приняли и усвоили плоды сексуальной революции, но подвержены еще советской установке, что секс – это грязь, стыд и сугубо в темноте под тремя одеялами. Вся сила стереотипов раскрывается на тематических форумах.

Чего стоит паблик, где довольно взрослые, судя по лексике, мужчины, на полном серьезе обсуждают, что девушку, которая хорошо делает минет, можно узнать по тому, что она любит есть вприкуску репчатый лук.

Тут никто, конечно, не гарантирует, что, как только ты пройдешь курс, тут же станешь искусной богиней. Как и в любом другом деле, нужна практика, сноровка, доверие и хорошее чувство юмора. Анна говорит, что ее 89 техник хватает приблизительно на 4 года: использовать их рекомендуется группами по четыре штуки, чередуя последовательности и добавляя новые по одной.

Можно варить мыло, лепить украшения из полимерной глины или вступать в общество любителей котов и накачивать сеть умилительными комментариями к фотографиям. Можно ходить на курсы по оральному сексу или тренировать половые мышцы. Разница не так велика, как кажется поначалу.

Секс в древности : в современном мире такого нет! (ФОТО)