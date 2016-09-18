Сексуальные эксперименты, которые взбодрят интимную жизнь (ФОТО)

19.09.2016 (07:20)

Сексуальные эксперименты, которые нужно попробовать хотя бы раз

1. Секс без оргазма

Звучит бессмысленно, но на самом деле это разорвёт порочный круг предсказуемой рутины и способствует мощному выбросу окситоцина. В следующий раз, когда оргазм не будет «запрещён», он окажется намного ярче.











2. Тантрический секс

Уникальная техника тантрического секса позволяет парам не только сделать свою сексуальную жизнь гораздо интереснее, но и может доставить такие ощущения, о которых вы даже не подозревали.

3. Секс на природе

Секс на природе возбуждает не только из-за риска быть замеченным, ключевой момент здесь в единении с природой с энергетической точки зрения.

4. Камасутра











Думаешь, что Камасутра по силам только акробатам? Вовсе нет. Многие позы довольно просты даже для новичков, зато отлично помогают разнообразить сексуальный досуг.

5. Домашнее видео

Сам процесс съёмки порно невероятно будоражит! Сделайте ваше совместное сексуальное видео, и это может стать одной из ваших излюбленных забав в постели. Только не забудь защитить файл паролем.











6. Неожиданные игры

Для постели отлично подходит классика жанра вроде «правда или желание», и даже обычная щекотка доставит вам массу веселья и беззаботных минут.

7. Необычное место











Разумеется, не стоит этого делать в общественном месте, но, к примеру, раздевалка в магазине одежды или туалет в ресторане отлично подойдут!





Какая-то бл#дь рассказала, как она сходила на тренинг по оральному сексу