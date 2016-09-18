Словацкий премьер-министр обвинил Украину в нарушении Минских соглашений

19.09.2016 (07:39)

Фицо : Cанкции против РФ оказались неэффективными, вредят Европейскому Союзу

Украина меньше делает для выполнения минских соглашений, чем Россия. Об этом заявил в интервью Reuters премьер-министр Словакии Роберт Фицо, призывая Европейский Союз снять санкции против России.

"Говоря о реализации минского соглашения, нужно сказать ясно, что обе стороны нарушают его. На самом деле, если бы мы провели проверку того, как Украина выполняет его, вы бы сказали, что Украина выполняет его даже меньше, чем Россия. Это не правда, что Украина является хорошим парнем, и Россия является плохим парнем", - отметил Фицо.

Словацкий премьер заявил, что санкции против РФ оказались неэффективными, вредят Европейскому Союзу и экономическим интересам Словакии. Однако он добавил, что будет уважать солидарную позицию ЕС по этому вопросу.

3 июня 2015 года премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время встречи с председателем Госдумы России Сергеем Нарышкиным заявил, что необходимо прекратить "соревнование" ЕС в санкциях с Россией.

7 июня 2015 года он отметил, что экономические санкции против России негативно отражаются на словацкой экономике.

Роберт Фицо : Украина действует без учета интересов партнеров