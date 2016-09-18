Украинская камарилья просто взяла и послал Евросоюз, после требований по Донбассу

19.09.2016 (07:56)

Украинской камарилье осталось объяснить своему населению куда мы интегрируемся

Если раньше, ещё какая-то иллюзия европейского влияние была, то на этой недели она испарилась. Германия, Франция, ПАСЕ дружно призывали Киев начать диалог с Донбассом. От Киева можно было ожидать, что угодно, но когда украинские дипломаты прямо заявили, что диалога не будет, сразу стало понятно каково оно европейское влияние на Украину.

Киев просто взял и послал ЕС, после требований по Донбассу! Точно также их посылала Москва в свое время. Очень забавно будет наблюдать продолжение нормандского формата, на котором российская сторона непонятно о чем договаривается с европейцами.

Украина показала Европе на её истинное место в геополитике, а точнее на отсутствие этого места.

Украинской камарилье осталось объяснить своему населению куда мы интегрируемся ...

Может нам сразу подать заявку на обретение Украиной статуса неинкорпорированной неорганизованной территории США ? Тогда хоть какой то порядок будет...