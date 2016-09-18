19.09.2016 (08:15)

Путин заявил об уверенной победе "Единой России" на выборах-2016

"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму, набирая 54,28% голосов после обработки 80% итоговых протоколов участковых избирательных комиссий, КПРФ с 13,61% лишь немного обгоняет ЛДПР, у которой 13,37%, у "Справедливой России" - 6,17%. Результаты голосования выводятся на информационное табло в Центризбиркоме РФ.

Больше ни одна из партий не преодолевает проходной пятипроцентный барьер по результатам голосования за партийные списки.

На пятом месте - "Коммунисты России" с 2,40% голосов. Далее следуют "Яблоко" с 1,77%, Российская партия пенсионеров за справедливость с 1,75%, "Родина" с 1,42%, Партия роста с 1,11%, "Зеленые" с 0,72%, "Парнас" с 0,68%, "Патриоты России" с 0,57%, "Гражданская платформа" с 0,22% голосов. Последнее место сейчас занимает "Гражданская сила": она набирает 0,13% голосов.

"Единая Россия" продолжает лидировать в 203 из 206 одномандатных округов, в которых выдвинула кандидатов. Кандидаты от КПРФ и "Справедливой России" побеждают в семи округах каждая, пять сохраняет за собой ЛДПР. Среди кандидатов от непарламентских партий первые места в своих округах сохранили лидер "Родины" Алексей Журавлев в 89-м округе в Воронежской области и председатель "Гражданской платформы" Рифат Шайхутдинов в 6-м округе в Башкирии; Александр Капитонов из Партии роста в 37-м округе в Чувашии уступил лидерство главе комитета Госдумы по экономической политике, справороссу Анатолию Аксакову. Самовыдвиженец Владислав Резник сохраняет большой отрыв от конкурентов в 1-м одномандатном округе в Адыгее.

Явка избирателей, по данным на текущий момент, составила 47,91%.

А украинцев уже третий год призывают потерпеть от голода, холода и нищеты , уверяя, что режим Путина вот-вот рухнет ...