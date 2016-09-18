Коррупция в США : Сколько стоит президентское кресло в Белом доме?

19.09.2016 (09:27)

Большие деньги управляют всем процессом президентских выборов в США

В своей новой статье американский журналист Мартин Бергер отмечает, что полученные The Guardian и ранее засекреченные висконсинским судом документы из расследования по делу Скотта Уокера разоблачают размах коррупционного влияния на демократический процесс в США, о котором даже не подозревает общественность.

Вскрытые документы — это 1 500 страниц малоизвестных материалов, собранных прокуратурой в качестве улик при расследовании предполагаемых нарушений в процессе сбора средств на политические цели. Эти документы приоткрывают завесу над миром, который редко видит общество. В этом мире крупные корпорации и очень состоятельные люди тайно передают миллионы долларов третьим сторонам и группам в попытке повлиять на результаты политических выборов, подтверждая факты извращения американской демократии большим бизнесом.

В интервью программе известного американского радиоведущего и прогрессивного политического комментатора Тома Хартманна 39-й президент США отказался причислить свою страну к демократическим государствам. По мнению Джимми Картера, Соединенные Штаты больше нельзя считать демократией из-за «неограниченного политического взяточничества», которое привело к «полному подрыву политической системы к выгоде крупных вкладчиков».

Сегодня большие деньги управляют всем процессом президентских выборов в США. Обширные суммы, привлеченные демократическими и республиканскими кандидатами, выставляют на посмешище претензии на то, что США — демократия, якобы управляемая народом.

Роль больших денег в президентской гонке становится настолько очевидной, что даже корпоративные СМИ не могут этого больше скрывать. Так, The Washington Post признала 16 июля, что расходы т.н. независимых «комитетов политического действия», связанных с кандидатами, впервые превысят избирательные расходы самих кандидатов и их предвыборных штабов.

Поэтому неудивительно, что 57% американцев требуют раскрытия всех источников финансирования избирательных фондов, что подтвердил социальный опрос Rasmussen Reports.

Но вряд ли эти материалы вскрывают неизвестные аспекты «американской демократии». Как написал в одной из своих публикаций еще в 2014 году американский новостной портал AlterNet, крупный бизнес США тратит так много денег на политическое влияние потому, что это с лихвой окупается. За каждый доллар, потраченный на политическое влияние, самые активные компании получили от правительства 760 долларов в виде различных федеральных контрактов и поддержки. В общей сложности 200 ведущих национальных компаний-доноров потратили на политическое лоббирование и организацию предвыборных кампаний в период между 2007 и 2012 гг. порядка 5,8 млрд долларов и получили в ответ колоссальную сумму в 4,4 трлн долларов. Для сравнения: за этот же период времени федеральное правительство выплатило 4,3 трлн долларов 50 миллионам получателей социальных пособий.

Полученные 200 компаниями за электоральные циклы 2008, 2010 и 2012 гг. 4,4 трлн долларов составили две трети от 6,5 трлн долларов, которые американские налогоплательщики уплатили министерству финансов США. Из 200 изученных компаний 29 получили от федерального правительства в 1000 раз больше денег, чем потратили на кампанию в виде взносов и политического лоббирования.

Но все это известно каждому, указывает автор, а теперь «перейдем на личности».

Как отметило на днях издание CounterPunch, Хиллари Клинтон вовлечена во множество скандалов, одним из которых является так называемый Фонд Клинтона из-за очевидной неуместности принятия им больших пожертвований от иностранных правительств (и богатых людей, связанных с ними), в особенности от тех правительств, которые общепризнанны в качестве репрессивных диктатур, чья внешнеполитическая ориентация помещает их прямиком в орбиту США.

Стратегическое партнерство Клинтон и гангстеров из Персидского залива простирается далеко. В Сирии заявленная Клинтон политика смены режима совпадает с интересами Эр-Рияда, Дохи и Абу-Даби. Не стоит забывать о том, что в течение всего времени пребывания Клинтон в Госдепартаменте, разведка США была вовлечена в перемещение боевиков и оружия в Сирию, в надежде повторить в ней ливийский сценарий.

Согласно записям госдепартамента США, по меньшей мере 85 человек из 154, общавшихся к Клинтон, пожертвовали в общей сложности 156 млн долларов в фонд семьи Клинтон.

В этих условиях AlterNet не удивляется тому, что американские политики предпочитают выражать интересы ультрабогатых, а не рядовых граждан. Богатейшие 0,01% американцев оказались источником 42% политических пожертвований в 2012 году.

Республиканского кандидата в президенты Дональда Трампа клинтонские тролли попытались представить в качестве ставленника президента России Владимира Путина.

Джулиан Ассанж также был выставлен проклинтонскими сомнамбулами в СМИ как марионетка Путина.

Создавая при помощи подобных инсинуаций образ врага в лице России, «защитники американской демократии» через подконтрольные СМИ обвиняют российские власти в подтасовке результатов выборов. А в это время сами продаются внешним спонсорам, фактически выставив на торги кресло кандидата в президенты США.

Становясь свидетелями этой великой распродажи кресла в Овальном зале Белого дома, 66% американцев убеждены в фальсификациях правил проведения национальных выборов, информирует Rasmussen Reports. На такую фальсификацию указывает и The Huffington Post. Правда, отмечает издание, несмотря на активно раскручиваемую коррумпированной политической элитой «российскую угрозу», «страшные русские хакеры» не имеют никакого отношения к поврежденной системе американских выборов.

Избиратели США принципиально не согласны с существующим режимом неограниченных денежных вливаний в предвыборный процесс, как выяснил совместный опрос The New York Times и CBS News, а потому они требуют незамедлительного изменения ситуации в США.

Немочный старичок : Опубликовано реальное фото Путина (ФОТО)