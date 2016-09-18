Не до смеха : Уже даже Данилко в шоке от украинской власти

19.09.2016 (09:33)

Данилко дал самое скандальное интервью за всю карьеру

Данилко дал самое скандальное интервью за всю карьеру

Андрей Данилко, больше известный всем, как Верка Сердючка, дал скандальное интервью Корреспонденту. Украинский певец, который уже около трех лет не дает концертов в своей стране, рассказал, что он думает о нынешней украинской власти. По словам комика, его категорически не устраивает украинская власть и то, что она сейчас делает с народом.

Артист подчеркнул, что в образе Верки Сердючки он больше не видит себя ни на концертах, ни на экране телевизора, но он продолжает работать вместе с коллективом, однако только за границей. Данилко отметил, что не понимает, как можно занимать должность украинского премьера или украинского президента, и при это совершенно не думать о простых людях. «Курс доллара, тарифы, цены… Я руковожу небольшим коллективом, но всегда думаю о нем, и, если нет работы, а потом неожиданно поступает предложение, мы беремся за это сразу и выбиваем деньги, потому что руководство должно думать о своих сотрудниках. К сожалению, таких действий от руководства страны не наблюдается», заявил Данилко.

Кроме того, во время интервью он использовал нецензурную лексику, поэтому наша редакция не может точно процитировать все сказанное артистом.

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