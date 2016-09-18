Сегодня представят нового руководителя Закарпатской полиции - стал известен главный претендент

19.09.2016 (10:15)

Главный претендент на пост главного полицейского Закарпатья - Стефанишин

В понедельник 19 сентября в 13:00 состоится представление начальника ГУНП в Закарпатской области

Кто станет новым главой, в полиции не сообщают. В настоящее время обязанности руководителя областного управления выполняет Степан Довгунь.

Главный претендент на пост главного полицейского Закарпатья - Стефанишин

Но, еще один источник не исключает назначении другой кандидатуры в последний момент.

Стефанишин Роман Игоревич родился 29 ноября 1979 в Хуст. В 2000г. окончил Киевскую академию внутренних дел. Службу в милиции начал в Управлении по борьбе с организованной преступностью Закарпатья, где работал на различных должностях. В 2004 гг. работал в Киеве в структуре ГУБОП Украины, где занимался раскрытием особо тяжких преступлений, в том числе связанных с похищением людей. В 2007 г.. был назначен на должность начальника отдела по борьбе с организованными группами, преступными организациями и международной преступностью УБОП УМВД Украины в Закарпатской области. С июля 2012 возглавлял Ужгородский райотдел милиции.

Сейчас подполковник полиции Роман Стефанишин занимает должность начальника Ужгородского отдела полиции ГУНП в Закарпатской области.

Контрабандисты снова угрожают закарпатским пограничникам расправой