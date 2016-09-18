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В Закарпатье поезд "Львов-Ужгород" отрезал голову 33-летнего мужчины

19.09.2016 (10:25)
Поезд наехал на мужчину, который стоял на железнодорожных путях
Поезд наехал на мужчину, который стоял на железнодорожных путях

Трагедия произошла вчера вечером на Воловеччине. Поезд наехал на мужчину, который стоял на железнодорожных путях.

Об этом сообщает ГУНП в Закарпатской области.

К правоохранителям обратился диспетчер железнодорожного вокзала и сообщил о происшествии. Следователи, выехавшие на место установили, что жертвой стал 33-летний житель Черкасской области.

По словам машиниста, мужчина стоял на пути и смотрел на поезд, который проезжал по иному пути. На сигналы и крики машиниста не реагировал. Поезд остановить было невозможно. Детали трагедии выясняет следствие.

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Интернет-издание
UA- Reporter.com
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