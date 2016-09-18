В Закарпатье поезд "Львов-Ужгород" отрезал голову 33-летнего мужчины

|Поезд наехал на мужчину, который стоял на железнодорожных путях
Трагедия произошла вчера вечером на Воловеччине. Поезд наехал на мужчину, который стоял на железнодорожных путях.
Об этом сообщает ГУНП в Закарпатской области.
К правоохранителям обратился диспетчер железнодорожного вокзала и сообщил о происшествии. Следователи, выехавшие на место установили, что жертвой стал 33-летний житель Черкасской области.
По словам машиниста, мужчина стоял на пути и смотрел на поезд, который проезжал по иному пути. На сигналы и крики машиниста не реагировал. Поезд остановить было невозможно. Детали трагедии выясняет следствие.
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