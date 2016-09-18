В Ужгороде на набережной Независимости велосипедист смел с пути маленькую девочку - ребенок госпитализирован

19.09.2016 (10:37)

Беспредел "даунов" на велосипедах продолжается

Вчера около 19.00 на набережной Независимости велосипедист сбил маленькую девочку, которая гуляла с бабушкой. Девочку отвезли в городскую больницу, оттуда направили в областную нейрохирургию.

Об этом в Фейсбук сообщает ужгородка Оксана Колесник.

"При том, что на набережной есть велосипедная дорожка, мы постоянно вынуждены уклоняться от велосипедистов, которые нагло, иногда целыми семьями, носятся по дорожке для пешеходов, большинство без светоотражателей и фар, что недопустимо в вечернее время ...

Возможно, нашей полиции для профилактики таких правонарушений целесообразно подключить велосипедный патруль? Ведь велосипедисты - полноценные участники дорожного движения, и нарушение правил с их стороны могут быть фатальными для других участников.

Предлагаю в течение нескольких вечеров велопатрулям постоять у памятника Волошину, останавливать и предупреждать нарушителей. Велосипедисты должны соблюдать правила дорожного движения и осознавать свою ответственность в случае их игнорирования.

P. S. Я тоже велосипедист ", - пишет женщина.

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