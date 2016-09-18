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На КПП "Малый Березный-Убля" в Закарпатье образовалась километровая очередь (ФОТО)

19.09.2016 (11:11)
"Пересечники" намерены заблокировать все КПП на Закарпатье

"Пересечники" двинулись к незаблокированным пунктам пересечения границы.

Фотографию с очередью автомобилей обнародовал в сети Фейсбук пользователь Petya Bakaysya.

Напомним, этой ночью "пересечников" на КПП "Ужгород" посетила консул Словакии.

Ранее сообщалось, что в Ужгороде "пересечники" готовятся провести вторую ночь на заблокированной границе. Также отметим, что "пересечники" намерены заблокировать все КПП на Закарпатье.


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Интернет-издание
UA- Reporter.com
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Комментарии

19.09.2016 (11:18) / 455

Полная анархия и развал силовых структур- это нынешняя Украина. Попробуйте заблокировать какой-то переход в Европе, увидите реакцию...

19.09.2016 (11:16) / laurenbd4

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