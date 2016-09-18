На КПП "Малый Березный-Убля" в Закарпатье образовалась километровая очередь (ФОТО)

19.09.2016 (11:11)

"Пересечники" намерены заблокировать все КПП на Закарпатье

"Пересечники" двинулись к незаблокированным пунктам пересечения границы.

Фотографию с очередью автомобилей обнародовал в сети Фейсбук пользователь Petya Bakaysya.

Напомним, этой ночью "пересечников" на КПП "Ужгород" посетила консул Словакии.

Ранее сообщалось, что в Ужгороде "пересечники" готовятся провести вторую ночь на заблокированной границе. Также отметим, что "пересечники" намерены заблокировать все КПП на Закарпатье.





