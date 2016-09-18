19.09.2016 (11:34)

Коалиция Меркель потеряла большинство в парламенте Берлина

По итогам выборов в региональный парламент Берлина коалиция социал-демократов и христианских демократов канцлера Ангелы Меркель потеряла большинство. Выборы прошли накануне, 18 сентября.

По предварительным данным, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) набирает 21,6% голосов, Христианско-демократический союз (ХДС) – 17,6%, "левые" – 15,6%, "зеленые" – 15,2%, "Альтернатива для Германии" – 14,2%, "Свободная демократическая партия" – 6,7%.

На 130 депутатских мест претендовали 927 кандидатов из 21 партии.

Судя по предварительным результатам, текущая правящая коалиция СДПГ и ХДС распадается. В общей сложности в парламент проходит шесть партий, и теперь им придется искать новые варианты политических союзов.

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