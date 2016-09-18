Возле Будапешта столкнулись два самолета, есть погибшие

|В Венгрии столкнулись два легкомоторных самолета
Четыре человека погибли в воскресенье в результате столкновения двух легкомоторных самолетов неподалеку от Будапешта.
По предварительным данным, самолеты врезались друг в друга недалеко от города Геделле, в 30 км к востоку от венгерской столицы.
Авария произошла в заключительный день соревнований по прыжкам с парашютом. Самолет возвращался на базу после того, как парашютисты совершили прыжок. Он летел на высоте 600 метров, когда диспетчер потерял с ним контакт.
Во втором самолете, который не принимал участия в соревнованиях, были двое взрослых и ребенок. Пилоты и пассажиры обоих самолетов погибли.
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