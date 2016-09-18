Артисты "Квартала 95": - нас никто не заставит молчать

19.09.2016 (12:20)

Артисты студии "Квартал 95" сделали заявление

Артисты студии "95 квартал", сделавшие нашумевший номер, в котором президент Украины Петр Порошенко выставлен попрошайкой, сделали заявление о том, что их травят.

Заявление опубликовано на странице Студия "Квартал 95" в Facebook, передает 24-online со ссылкой на apostrophe.

Артисты "Квартала 95" отметили, что благодаря им Латвия, где был показан скандальнй номер, стала украинской. Они рассказали, что без государственного финансирования привезли в Юрмалу лучших украинских музыкантов: Руслану, Джамалу, Тину Кароль, Потапа, Олю Полякову, "Дзидзьо", "Вопли Видоплясова", и других.

Они отметили, что говорят со сцены то, о чем думают миллионы украинцев, и сообщили, что делали так всегда, при любой власти, и будут делать и впредь.

Артисты студии "Квартал 95" заявили, что против них развернули кампанию с использованием грязных политтехнологий, таких как заказные материалы в сети и проплаченные комментарии.

"Никакие интернет-боты и политтехнологии не заставят нас молчать. Потому что мы говорим правду", — резюмировали артисты.







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