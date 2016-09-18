Ради кредита МВФ власть готова уничтожить малый и средний бизнес

19.09.2016 (12:48)

По требованию МВФ поднимут пенсионный возраст и повысят тарифы

Украина рассчитывает до конца 2016 года получить в долг еще $1,3 млрд от Международного фонда по программе EFF. Оппозиция оперативно проанализировала последнее требование от МВФ.

В первую очередь, обращают на себя внимание повышение пенсионного возраста, право НАБУ прослушивать украинцев, сообщает оппозиционер Александр Клименко:

«Но фискальные нормы, которые ради миллиарда долларов подмахнули украинские правители, выглядят по-настоящему издевательски. Не хотел бы опускать свой дискурс в область телесного низа, но скажу прямо: это полный пи***».

По мнению политика, нынешняя власть готова ради кредита МВФ сделать малый и средний бизнес страны «главным врагом народа»:

«Я не знаю, какие компенсации (читать: откаты и распилы) были в голове у Порошенко и его доблестного правительства, но они дошли до того, чтобы «принять меры касательно злоупотреблений при использовании упрощенной системы налогообложения». Перевожу на простой язык: таким образом малый и средний бизнес Украины был назван главным преступником страны. Заметьте, врагом народа сделали не олигархов, а сам народ — людей, которые продают хлеб, содержат небольшие магазины с детской одеждой в своих райцентрах, развозят по селам воду и молоко», — подчеркивает оппозиционер.

Такая политика может быть смертельной для предпринимательства:

«Яд для предпринимателей изобрели самый что ни есть наилучший. В частности, украинское правительство обязалось уменьшить разрыв налоговой нагрузки между упрощенцами и предпринимателями на общей системе налогообложения. Иными словами, единого налога не будет. Все предприниматели (а это полтора миллиона украинцев!) в скором времени буду платить со своего чистого дохода 18 % НДФЛ, кроме того 1,5 % военного сбора, а также 22 % — социального взноса, — отмечает Клименко. — Власть олигархов делает все, что сузить круг предпринимателей, которые смогут работать на упрощенной системе налогообложения. Да что уж там говорить: она вообще ликвидирует такой класс бизнеса, как упрощенцы».

Такое положение вещей чревато новым Майданом, который уже не за горами:

«О том, что происходило в столичном правительственном квартале, когда речь об этом уже заходила, я напоминать не буду. Не сомневаюсь, что не долог час, когда малый и средний бизнес возобновит в памяти власти эту картинку».

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