Ужгородские патрульные усмиряли агресивного пьяного водителя

19.09.2016 (12:58)

На буйного водителя в Ужгороде полиция одела наручники

Вчера около 23:30 экипаж патрульных остановил "Фольксваген Джетта", который двигался по улице Тимерязева в Ужгороде с нарушением правил дорожного движения.

Водитель имел признаки алкогольного опьянения, поэтому полицейские предложили ему пройти освидетельствование на драгере или в медучреждении. Однако, неожиданно, водитель начал себя неадекватно вести. Мужчину предупредили об ответственности, однако он проигнорировал замечание патрульных и пытался скрыться с места происшествия. Когда мужчина понял, что попытка бесполезна, он начал оказывать активное сопротивление работникам полиции, нецензурно выражался, вести себя неадекватно и агрессивно. Чтобы обуздать нарушителя, патрульные были вынуждены применить наручники.

Водитель прошел освидетельствование на состояние алкогольного опьянения в областном наркодиспансере. Результат теста положительный и превышает норму почти в 5 раз. По заключению врача, полицейские составили на нетрезвого кермульника протокол.

Автомобиль эвакуировали на штрафплощадку.

В действиях мужчины усматриваются признаки уголовного преступления за сопротивление работникам полиции при исполнении служебных обязанностей. Дело внесены в единый реестр досудебных расследований.

Патрульные в Ужгороде остановили пьяного водителя на служебном авто