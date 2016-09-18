Из болота... в трясину! С каждой новой революцией, Украине никак не удается пробить дно!

19.09.2016 (13:38)

Настала полная "ж#па": Донецкие могли забрать половину... Винницкие забрали 80%!

Довольно одиозный одесский бизнесмен Вадим Черный, сторонник Евромайдана и противник России, перечислил главные, с его точки зрения, отличия Украины Януковича от современной.

После чего становится непонятно, почему он остается сторонником Евромайдана и противником России.

Полтора года назад Вадим Черный прославился своим ярким выступлением на российском телевидении, в котором оправдал Одесскую Хатынь борьбой за высшие идеалы. И на некоторое время стал довольно популярным у себя на родине.

На днях бизнесмен, владелец двух одесских отелей, рассказал в своем Фейсбуке, к чему пришла незалэжная держава за время, прошедшее с оглушительной победы «революции гидности».

Украине никак не удается пробить дно. Каждый раз обнаруживается уровень еще ниже.

Во времена Януковича донецкие могли забрать половину. Винницкие забрали 80% только на обвале гривны. Донецкие дебилы по сравнению с нынешними назначенцами выглядят крепкими хозяйственниками. Офис Пшонки по сравнению с «выпускниками западных университетов» — почти интеллектуалы. Уборщицы тех времен отлично смотрятся на фоне активистов времен нынешних.

Фальсификация выборов, админресурс — как при Януковиче. Коррупция — выше, чем при Януковиче. И как процент от оборота, и как доля бюджетных ассигнований.

Суд — после примерно года со времен майдана, коррупция выше, чем при Януковиче. Решения более одиозные. Очень многие судьи гребут, как в последний день, потому что ожидают увольнения.

Милиция развалена идиотскими реформами. Кстати, при переаттестации более 70% милиционеров сохранили свои места. Как будто они не коррумпированы.

Активисты своей активностью закапывают еще не ушедшую в землю экономику. Чего стоит клинически идиотское упрощение регистрации предприятий, которое позволяет кому угодно украсть ваше предприятие по щелчку пальцев.

У власти все бывшие. Никаких новых лиц не появилось. Повылазили рептилии из 90-х, да и те, кого при Януковиче выгнали за тупость.

Власти не пытаются скрывать, насколько они довольны ситуацией на Донбассе. Только она дает возможность надеяться, что на следующих выборах не победят регионалы. Между тем, Донбасс уверенно превращается в украинское Приднестровье, а на войне крадут все, начиная от батюшки президента с его «Ленинской кузней» и до мелких командиров.

Обнищание давно привело украинцев к зарплате ниже вьетнамской и пенсиям на уровне Бангладеш. А квартплата впервые превысила минимальную зарплату.

Банковская система на пороге очередного коллапса: те депозиты, которые банки набирали последние два года, не могли быть направлены в сколько-нибудь надежные кредиты. Как и прежде, они оседали у владельцев банков. Гривна на пороге очередного обвала, поскольку мировые цены на экспортируемую Украиной продукцию продолжают снижаться.

Вместо национализации украденных предприятий, продают даже те, продать которые не решились при Януковиче.

А патриотизм — он, конечно, зашкаливает.

Как я уже много раз говорил, Украина как государство исчезает, если уже не исчезло. Украина как территория — это, разумеется, на века. Как Сибирь, Тибет или приволжская возвышенность. Но не стоит путать физическую географию с политической.

Государство — это не только герб, флаг и гимн. Это и работающие государственные институты — суды, полиция, прокуратура, административные органы. Это когда указ президента или распоряжение кабинета министров в Киеве выполняется в самом далеком регионе. То есть, когда страну объединяет жесткая вертикаль власти, которую на Украине так не любят.

Ну, тут уж одно из двух: или вертикаль, или гуляй-поле — власть вооруженных бандитов, которых в нэньке ласково называют ветеранами АТО. Вертикаль громадянам категорически не нравится, но без нее получается только гуляй-поле. Которое тоже не нравится. Попытка отрицать оба государственных устройства одновременно приводит к растерянности и брожению в умах.

Хорошо только тем, кто имеет в руках автомат и является членом уютного коллектива единомышленников из какого-нибудь добробата. Эти при деле и регулярно получают трудовую гривну, поджигая интеры, отделения Сбербанка или устраивая фейерверки возле российских диппредставительств в день выборов.

Остальные завидуют и пытаются свести концы с концами, по старинке применяя навыки, которые нужны только в условиях мирной жизни. Теперь это плохо котируется. Поэтому те, что помоложе, все же рано или поздно приходят к мысли об автомате, нанимаются в армию и едут в зону АТО. Здесь можно не только получить приличную зарплату от ВСУ, но и заработать на мародерстве.

«В настоящее время в Украине произошла единственная состоявшаяся реформа — рэкетиров сменили мародеры», — Евгений Черняк, входящий в ТОП-20 самых богатых украинцев по версии журнала «Forbes», тоже приговорил незалэжную державу. Но и он, по-моему, до конца не осознает, что государства больше нет.

Между прочим, единственным гарантом существования Украины, как показали последние два с половиной года, была Россия. Стоило нэньке разорвать с нами экономические и политические связи, как она стала никому не нужной. Даже самой себе. В ее власть тут же проникли клоуны, которые смешат весь мир. А заняты они лишь тем, что тырят по карманам оставшееся наследство СССР.

Наследства осталось мало, конкуренция за эти крохи высока — на всех не хватает.

Вчера министр юстиции Украины Павел Петренко объяснил увеличение своего благосостояния более чем в шесть раз ростом курса доллара. «Это не увеличение доходов. Это та проблема, которая есть в этой стране — это инфляция. То есть из-за увеличения курса доллара. Так случается, что украинцы, у которых есть сбережения, в том числе в долларах, они становятся, к сожалению, миллионерами из-за того, что курс доллара растет», — сказал глава ведомства в интервью Пятому каналу.

Общая сумма доходов главы Минюста в 2013 году составила около 3,8 млн гривен. В 2014 году доходы Павла Петренко в сумме уже составили около 15 млн гривен, а в 2015 году — 24 млн гривен.

И они там, на Украине, всерьез обсуждают эти копейки. И радуются миллиардному траншу от МВФ — деньгам, которые незалэжная держава до Майдана зарабатывала сама меньше чем за неделю. Не влезая в долги, которые отдавать предстоит будущим поколениям.

«А патриотизм — он, конечно, зашкаливает», как сказал Вадим Черный. Что имеется в виду — культ вышиванок, что ли?

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