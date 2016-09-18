Новый глава нацполиции Закарпатья сделал заявление о силовом разгоне "пересечников" на КПП "Ужгород"

19.09.2016 (14:14)

Стефанишин опроверг информацию о силовом разгоне блокировщиков КПП "Ужгород"

Сегодня во время брифинга новый начальник ГУ НП в Закарпатской области Роман Стефанишин опроверг информацию, появившуюся в некоторых СМИ, о возможном силовом разгоне блокировщиков КПП "Ужгород".

Так, Р.Стефанишин отметил, что в рамках открытого уголовного производства по факту блокирования транспортных коммуникаций возле украинско-словацкой границы правоохранители будут действовать исключительно правовыми методами. Главный полицейский Закарпатской области не уточнил, какие именно шаги будут осуществлять правоохранители для деблокирования пункта пропуска "Ужгород".

Напомним, что сегодня глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль поручил правоохранителям жестко, но в рамках законодательства, навести порядок с блокированием украинско-словацкой границы. Об этом он заявил на собрании личного состава ГУ НП в Закарпатской области во время представления нового руководителя областного правоохранительного ведомства, отметив, что "такие действия псевдоактивистов негативно влияют на имидж государства, особенно учитывая евроинтеграционные стремления Украины".