Безвизовый режим по-закарпатски - "Частная граница" контрабандистов, как окно в Европу!

19.09.2016 (14:34)

В Закарпатье больше двух лет работает контрабандный канал в Венгрию

По одной из версий, под прикрытием угодий с кукурузой больше двух лет работает контрабандный канал в Венгрию.

Участки приватизировали два года назад

Село Астей Береговского района в Закарпатье находится в непосредственной близости от украинско-венгерской границы – до нее рукой подать. Жителей немного, все друг друга знают, о чужаках, как и должно быть, сразу узнает пограничная служба. Но есть здесь и закрытая территория, куда не пускают никого. Участок длиной 3,5 км и общей площадью 53 гектара огражден забором. За сеткой – сколоченные деревянные домики с охраной, стоят вышки. Только не пограничные, а частные.

О приватизированном участке пограничной полосы и самой линии разграничения военный прокурор Ужгородского гарнизона Олег Цицак узнал от журналистов. Решил проверить лично.

- За автомобилем примерно в километре от огражденной территории увязалась какая-то машина, с которой предупредили "охрану" участка, - рассказывает "КП" в Украине" военный прокурор Западного региона Украины Олег Сенюк.- Из будки в это время светом кому-то посылали сигнал – как лампой с использованием азбуки Морзе.

Из домика на участке вышли двое мужчин, говорящих на местном венгерском наречии.

Что делают эти люди на самой линии разграничения? На ломаном языке ответили, что пасут свиней. Документов у них не оказалось. Кто они – не установлено до сих пор.

После сигнала к будке подъехали пограничники и… задержали военного прокурора Олега Цицака. Отвезли на пункт пропуска. Пограничников посторонние, кстати, вовсе не удивили – они их знают в лицо и уверены, что те здесь действительно пасут свиней. Или выращивают кукурузу. В общем – занимаются безобидным делом. Вот только почему именно на границе? К слову, ни свиней, ни кукурузы на участке что-то не видно.

Приватизированный участок, обнесенный забором, позволяет без проблем попасть в Венгрию – без прохождения досмотров. Понятно, что это используется для перемещения контрабанды – другого объяснения просто нет. Какой именно, пока приходится только гадать – привычные сигареты или, может быть, наркотики и нелегалы? За руку пока никого не поймали, как и не нашли контрабандных товаров.

- Кто открыл для себя и приватизировал это окно в Европу, мы выясняем, - отмечает Олег Сенюк. – Скорее всего, это один человек, хотя земля, а это 28 участков по два гектара, записана на разных людей. Возможно, использовались утерянные паспорта или записывали на умерших. Возбуждено уголовное производство. Суд уже отменил ряд распоряжений земельного агентства насчет выделения земель оборонного и стратегического значения частным лицам, их вернули государству. Часть этих "фермеров" мы так и не нашли, с некоторыми пообщались. Естественно, те подали апелляции. Апелляциями затягивают время, чтобы дольше иметь в распоряжении участок границы.

Государственное земельное агентство в Закарпатье отдало под хозяйственные угодья пограничные земли еще в 2014-2015-м годах. В течение этого времени они обносились заборами, по соседству с пограничной вышкой и пунктом пропуска "Лужанка" строились наблюдательные пункты частников и их вышки. Сегодня на вопросы прокуратуры в земельном агентстве отвечают, что "не знали", что пограничные участки запрещено отдавать в частную собственность.







Военного прокурора Олега Цицака, который поехал проверять информацию о контрабандистах, задержали пограничники





Наземный ход в Евросоюз

В конце 2015-го наконец "заметили", что на границе что-то построили, к самой линии разграничения подъезжают автомобили, ходят какие-то люди. И доложили начальству.

- Больше всего вопросов как раз к пограничникам, - говорит военный прокурор Западного региона Олег Сенюк. – Их вышка была в 300 м, но они "не видели" и "не знали". Почти два года не видели. У нас нет цели их уволить, но ответить они должны. Но как только выходим на служащего, который в то время отвечал за этот участок, его или увольняют, или переводят в другое место.

Молчали и местные, и полиция.

Несколько лет назад пограничники обнаружили подземный тоннель, который вел с окраины Ужгорода в Словакию. Теперь ситуация повторилась – только ход уже наземный. И здесь контрабандисты могут работать до сих пор – они здесь законно. Со своей вышки смотрят, не приближается ли наряд, кто едет – видно несколько километров территории в обе стороны. Есть ли по ту сторону границы замаскированная будка, где могли сгружать товары, неизвестно – здесь лес, горы, и что может быть скрыто под деревьями, с вышки не видно. Но никаких сигналов от венгерских пограничников, которые также прекрасно видят километры приватизированных пограничных украинских земель, не было.

Военная прокуратура в рамках следствия будет ходатайствовать о международной помощи Венгрии, чтобы установить, что происходит по ту сторону участка украинской границы. Но вариант частных земель не рассматривается – Венгрия в Евросоюзе, и там такого произойти не могло.

Но не только в Закарпатье есть жаждущие получить "хоть кусочек" границы – аналогичный случай недавно произошел и во Львовской области. Правда, масштабы планировались совсем другие – здесь сельские и поселковые советы в Мостисском районе на сессиях отдали частникам две тысячи гектаров пограничной полосы – под сенокосы. Их еще не успели огородить заборами, прорыв границы удалось предотвратить. Вероятно, и это не последний случай. На такие земли нет государственных актов – за 25 лет независимости по какой-то причине это так и не исправили. И продажа может идти дальше.

ОФИЦИАЛЬНО

- О том, что пограничная территория до самой линии границы – в частной собственности, мы узнали от своего юриста, - отметили "КП" в Украине" в Мукачевском пограничном отряде. – Провели проверку - подтвердилось. Нашей основной задачей было возвращение линии границы в государственную собственность – мы этого добились. На самой границе, линии разграничения, никого уже нет. Два года назад здесь не раз задерживали контрабандистов, сейчас такой проблемы нет. Не отрицаем - те "пастухи" до сих пор неподалеку, стоят и их будки. Но это дальше, чем сама граница, где уже начинаются кукурузные поля и фермерские участки. На том участке мы усилили наряды и увеличили количество пограничников.

Дело в том, что еще в СССР оборонный и стратегический статус этих земель был засекречен, чтобы о том, где стоят заставы и где граница, не узнал враг, если ему в руки попадут документы. Они могли значиться как совхозы и другие предприятия. Отправляли запрос в Москву по этому вопросу, где хранятся архивы, чтобы собрать доказательства, что эти земли не могут быть розданы. У них официально не было статуса стратегических и оборонных. Ошиблись или нет в земельном агентстве – неизвестно.

БЫЛО ДЕЛО

Ниточка ведет в центральный аппарат

С августа 2015-го по апрель 2016-го тонны ценных пород дерева (7663 дерева) из Закарпатья вывозили через Словакию в Евросоюз. Никто и не думал скрывать свой бизнес – деревья, которые волокли по земле, и трактора оставили следы, остались и пеньки от рубки вдоль 30 км пограничной зоны. Это происходило на территории трех отделений пограничной службы – в Гуте, Великом Березном и Новоселице. Опять же – прорыв в границе никем не был замечен.

- Начальству о прорыве границы и линии разграничения докладывали погранотряды, сотрудники низшего звена, - отмечает военный прокурор Западного региона Олег Сенюк. - Но дальше, к руководству, документы не доходили. В ходе следствия установлено, что были устные доклады в Госпогранслужбу в Киеве, которые остались без реакции. Версия руководства – нам не докладывали. Но сержанты или прапорщики организовать это не могли, так что ниточка ведет в центральный аппарат. Эта версия уже находит документальные подтверждения, а через неделю-другую все точки над "і" буду расставлены.

Пятерым служащим уже объявлено о подозрении. Кто был организатором и местным руководителем, установят в ходе следствия.

Из болота... в трясину! С каждой новой революцией, Украине никак не удается пробить дно!