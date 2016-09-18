19 сентября отмечают Михайлов день

19.09.2016 (14:36)

О святый Михаиле Архангеле, помилуй нас, грешных

В народном календаре это праздник архангела Михаила — одного из наиболее почитаемых библейских персонажей. Другие названия праздника - Чудо архистратига Михаила; Чуды; Михаил-чудо; Михайловские морозы; Михайловские утренники; Первая братчина.

Слово "архангел" означает "старший посланник", а его имя (в оригинале оно состоит из трех слов "Ми ка эл") буквально переводится как "Кто как Бог?".

В православии архангел Михаил именуется архистратигом и почитается как глава святого воинства ангелов, стоящих на страже закона Божьего. Таким образом, его считают покровителем и соратником христиан, выступающих против сил зла.

Также Михаила называют защитником душ умерших, поскольку именно он перенес на небо души Авраама и Богородицы. Он же, по поверью, охраняет врата рая. К архангелу Михаилу было принято обращаться с молитвами об исцелении от всяческих недугов. Это связно с почитанием архангела как победителя злых духов, которых считали источником болезней. Именем святого Михаила нередко называли целебные источники.

На Руси в этот день устраивали мирские братчины — сходки, на которых решали разнообразные семейные и соседские дела. После разговоров, которые нередко переходили в споры и ссоры, устраивали пиры, для которых каждый приносил свое блюдо. За столом обычно происходили примирения и братания. Всего в году случалось две большие братчины — Михайловская и Никольская (19 декабря).

В этот день обращали внимание на погоду. Если день теплый, значит, осень будет долгой.

Начинались первые морозы. "Михаил заморозком прихватил", — говорили люди. Если после Михайловских морозов на деревьях появлялся иней, нужно было ждать обильного снега зимой.

Наблюдали, как падают листья с осины: если "лицом" вверх — к студеной зиме, если "изнанкой" — к теплой.

Молитва Архистратигу Михаилу

О святый Михаиле Архангеле, помилуй нас, грешных, требующих твоего заступления, сохрани нас, раб Божьих (имена), от всех видимых и невидимых враг, паче же подкрепи от ужаса смертного и от смущения диавольскаго и сподоби нас непостыдно предстати Создателю нашему в час страшного и праведного Суда Его. О всесвятый, великий Михаиле Архистратиже! Не презри нас, грешных, молящихся тебе о помощи и заступлении твоем в веце сем и в будущем, но сподоби нас тамо купно с тобою славити Отца и Сына и Святаго Духа во веки веков.