Записки украинского предпринимателя из "ДНР"

19.09.2016 (14:37)

Донецк стал пригородом провинциального Ростова?

Общий уровень деловой активности сегодняшнего Донецка наиболее точно характеризуется многочисленными вывесками "аренда", которыми завешаны торговые и бизнес-центры, а также частные магазинчики, коих было в великом множестве на центральных улицах.

Многие вывески уже успели поистрепаться и выгореть: потенциальных арендаторов не прибавляется. Есть, несомненно, и такие предприниматели, которые от нынешнего положения только выиграли. Например, те, кто имеет хорошие (или даже родственные) связи в новом руководстве. Или смог проявить свою лояльность новой власти. Или те, кто смог по нереально низкой ранее цене выкупить бизнес предпринимателей, решивших навсегда покинуть регион. Это и помещения, и товар, и доля на рынке своего бывшего конкурента. Или, к примеру, взять в аренду более выгодное место на том же рынке или в торговом центре.

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Сервис и ремонт (телефонов, быттехники, часов, обуви, одежды, ювелирных изделий) выживают кто как может. Многие просто закрылись, а те, кто успел создать хорошую клиентскую базу или имеет выгодное расположение, - эта категория без клиентов не остается. Ремонтировать вещи всегда нужно, особенно в условиях, когда покупку новых вещей приходится откладывать на неопределенный срок.

Полиграфия, аптеки, тренажерные залы, установка окон, ремонт помещений тоже всегда остаются востребованы.

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Такси вы найдете без труда, в любой точке и в любое время. Почти в любое. Комендантский час действует с 23 до 5 утра. Некоторые таксисты работают и ночью. На вопрос о проблеме комендантского часа дают весьма лаконичные ответы, общий смысл которых сводится к тому, что "со всеми можно договориться".

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Нотариальные и адвокатские конторы можно назвать процветающими, поскольку проблем у людей накопилось во множестве, а неопределенность статуса, когда с одной стороны в силу вступило новое законодательство, а с другой - все остались гражданами Украины, увеличило число таких проблем в разы. Это и (пере)оформление документов, и гражданские, и имущественные дела. Взять даже банальный пример, когда люди в разводе, он платил алименты, а теперь они проживают по разные стороны линии разграничения.

Среди множества прочих, есть и специалисты, которые предлагаю за 5000 грн. закрыть ваше СПД в Украине, "даже без вашего выезда с территории ДНР". Многие предприниматели, кстати, за эти 2 года так и не закрылись и теперь числятся одновременно в двух реестрах: и Украины, и ДНР. В 2014 году был принят указ об освобождении предпринимателей от уплаты налогов на период действия АТО. Что будет дальше - никто такой информацией не обладает.

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Автосервис тоже работает весьма успешно. Новых автомобилей теперь практически никто не покупает, зато купленные в период бума и банковского кредитования машины подошли к возрасту, когда без техобслуживания уже не обойтись.

Автосалоны стоят пустые, витрины целы - на радость поклонникам минимализма. В этом отношении помещения бывших автосалонов гармонируют с пустующими помещениями бывших банковских отделений, незначительную часть которых заняли отделения ЦРБ, зачастую даже не удосужившись снять вывески, наклейки и рекламные предложения бывших арендаторов. Так что в Донецке можно встретить вывески банков, которые в Украине за эти 2,5 года успели благополучно завершить свою деятельность, и табло обмена валют с курсом двух- и трехлетней давности.

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В 2015 создан профсоюз, который организовывает встречи предпринимателей с представителями Министерства доходов, налоговых и таможни для обсуждения наболевших вопросов и издания протоколов, которые законами, разумеется, не являются, но носят некий рекомендательный, предписывающий характер.

Оперативно работает сайт ДНР-консталтинг. Правда, вопросов у предпринимателей больше, чем ответов. На форумах предприниматели делятся специфическими требованиями или разъяснениями своей конкретной районной инспекции. Множество проблем и недоразумений возникает касательно ВЭД, а к ВЭД теперь относятся любые операции с украинскими контрагентами.

Таможенная пошлина для товаров, ввозимых из РФ, составляет 2 или 3%, а для товаров, купленных мелким оптом на рынках Харькова и Одессы, - 5 или 10%. Вспоминается большая Новороссия, которая по замыслу своих идеологов должна простираться как раз от Харькова до Одессы (карты с вариациями во множестве пребывают в просторах интернета, информация не секретна).

Процедура растаможки, разумеется, достаточно длительная и малоприятная, да и понятно какого качества товарные документы дают на оптовых рынках, если вы приобретаете ростовку (4-7 единиц) джинсов или курток.

Есть и нюансы. Мелкая партия товара стоимостью до 1000 евро освобождается от пошлины. Почему именно евро? Именно так определено в республиканском законодательстве.

Сложно сказать, какие еще сборы (или поборы) являются составляющими розничных цен, но цены на мясо, мясопродукты, сыры, овощи и фрукты на 60, а то и на 100% больше, чем в Киеве, или Львове, или том же Мариуполе. Легче всего заметить наценку на стандартных упаковках стандартных товаров. Скажем, Кока-кола емкостью 2 литра стоит в Киеве 18-22 грн., такая же в Донецке (производства РФ) стоит 95-105 руб., то есть 40 грн.

Ездят теперь по большей части в Ростов. Туда же отправляются и многочисленные отряды разнорабочих, которых приглашают на заработки пестрящие на каждом углу объявления. Оплата -300 рублей в день, проживание и проезд - за счет фирмы (название которой никогда не указывается).

Вообще же, судя по числу объявлений и рейсов в Ростов, чувствуешь себя словно в провинциальном городе Ростовской области, откуда постоянно люди ездят на работу и по самым разным прочим делам в областной центр.

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Торговая сеть "Эльдорадо" вроде как российская, но ушла. Ушла потому, что "Донецкое "Эльдорадо" принадлежало Коломойскому. Российская, но Коломойского. Была, но ушла. Туда же, куда ушли все банки, кроме вновь созданного центрального республиканского, разумеется. Мелкие продавцы электротоваров получили часть ниши, которую вынужденно уступили сетевые магазины. Торговая сеть "Фокстрот" переименована в "Фокс" путем... закрашивания половины букв на вывеске. Причем, закрашенное "трот" весьма отчетливо просвечивается, да и лисенок с логотипа остался тот же.

Вспоминается закрашенный мягкий знак на указателях "Донецьк". Торговая площадь "Фокса" сократилась втрое, а и то и вчетверо (весь товар скомпонован ближе к входу, а дальше - пустые помещения). Ассортимент каждой товарной группы сократился пропорционально. Все консультанты сидят в один ряд возле входа, покупателей в магазине нет. Спрашиваешь у консультантов самое простое - "пальчиковые" аккумуляторы. "Нет аккумуляторов", отвечают сразу трое из четверых продавцов. И один добавляет: возьмите вот батарейки. И не будет аккумуляторов? - уточняю. Вряд ли, - отвечает консультант, давно уже их у нас не было.

Мне все пох#й, я из "ДНР" и делаю в России что хочу (ВИДЕО +18)