В США произошел еще один мощный взрыв

19.09.2016 (15:01)

В Америке прогремел мощный взрыв

Рано утром, 19 сентября, в Нью-Джерси полицейскими было обнаружено взрывное устройство в одном из мусорных баков, однако при попытке его обезвредить произошел мощный взрыв. Как информирует replyua.net со ссылкой на Радио Свобода, инцидент произошел недалеко от железнодорожного вокзала Элизабет.

Сотрудники полиции обнаружили в одном из мусорных баков взрывчатку и вызвали на место пиротехников. Они использовали робота-сапера, однако устройство взорвалось. В полиции Нью-Джерси пока отказываются от каких-либо комментариев, а также не сообщают о пострадавших. По словам Кристиана Болуажа, мэра городка Элизабет, в городе уже находили пять взрывных устройств, однако четыре из них удалось обезвредить. Напомним, что в Нью-Джерси произошел еще один взрыв двумя днями ранее. Он прогремел в субботу перед началом массового благотворительного марафона.

У властей США нет никаких доказательств причастности к этим взрывам террористических группировок.

Напомним, в центре Нью-Йорка в одном из самых фешенебельных кварталов Манхеттене в субботу вечером прогремел мощный взрыв, ранены 29 человек, один раненый находится в тяжелом состоянии. Позже нашли и второе взрывное устройство, которое удалось обезвредить (ФОТО, ВИДЕО)