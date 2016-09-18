Закарпатские предприниматели экспортировали лес по поддельным накладным

19.09.2016 (15:28)

Ужгородская прокуратура выявила случаи использования поддельных накладных

Ужгородской местной прокуратурой выявлено четыре новых случаев использования субъектами хозяйственной деятельности поддельных товарно-транспортных накладных с целью получения сертификатов о происхождении лесоматериалов и изготовленных из них пиломатериалов.

В течение месяца начато уже 13 уголовных производств по фактам использования предпринимателями для экспорта леса поддельных товарно-транспортных накладных.

Как сообщил руководитель Ужгородского местной прокуратуры Дмитрий Кириленко, указанные сертификаты в дальнейшем использовались предпринимателями для экспорта лесопродукции.

Сейчас начато досудебное расследование четырех уголовных производств по ч. 4 ст. 358 УК Украины (использование заведомо поддельного документа).

Напоминаем, что Ужгородской местной прокуратурой в течение месяца начато уже 13 уголовных производств по фактам использования поддельных товарно-транспортных накладных.

Справка:

ч. 4 ст. 358 УК Украины - использование заведомо поддельного документа наказывается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до двух лет.

Пресс-служба прокуратуры Закарпатской области.

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