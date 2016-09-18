"Пересечники" уже начали блокировать и направление Чоп-Захонь

19.09.2016 (15:44)

На КПП Чоп-Захонь начинает образовываться очередь

Сегодня, 19 сентября, очевидцы сообщают, что "пересечники", которые требуют изменить правила пересечения границы для авто на номерах с иностранной регистрацией, начали блокировать участок пути на границе в направлении Чоп-Захонь.

Сейчас, как сообщают свидетели, на месте собралось около двух десятков "пересечников" и понемногу уже начинает образовываться очередь.

Информацию о блокировании границы в направлении Венгрии, на КПП "Тиса", подтверждают и в Чопском пограничном отряде.

Напомним, 17 сентября, владельцы автомобилей с иностранной регистрацией начали бессрочную акцию по блокированию дороги, ведущей к пункту пропуска "Ужгород" на границе со Словакией.





Вслед за КПП "Ужгород", "пересечники" намерены заблокировать все КПП в Закарпатье