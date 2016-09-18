Новый украинский корвет передумали называть в честь Путина

19.09.2016 (15:49)

Украинский корвет "Винница" не будет напоминать про великого князя Владимира

Новый корвет, который строится на Черноморском судостроительном заводе в Николаеве, получит название "Винница", а не "Владимир Великий", как было запланировано.

Как пояснил уполномоченный мэра Винницы Владимир Савельев, чтобы избежать двусмысленных ассоциаций, городской совет Винницы направил ходатайство командованию Военно-морских Сил о том, чтобы корабль получил название "Винница".

"Командование поддержало такую идею. Первая ассоциация с названием "Владимир Великий" - это имя президента страны-агрессора. А если будет "Винница", то мы сможем предоставлять личному составу корабля всестороннюю шефскую поддержку", - сказал Савельев, добавив, что Винница с радостью возьмет шефство над новым кораблем, сообщает издание Vlasno.info.

Призрак Путина бродит по Виннице и МО...

Интересно , как в головах депутатов и чиновников от обороны ассоциируются Путин и Владимир Великий!

Читаешь эту чушь и понимаешь, насколько ограниченные люди бывают... Или замаскированные сепаратисты!