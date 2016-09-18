Москаль прокомментировал акцию с «похоронами» на пл. Народной в Ужгороде

19.09.2016 (16:33)

Губернатор Москаль высказался о децентрализации в Закарпатье

Сегодня председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль на своем персональном сайте прокомментировал ситуацию акции протеста жителей сел Копашнево и Нижнее Селище Хустского района. Митингующие в четверг, 15 сентября, требовали под стенами облгосадминистрации продвижения децентрализации в области.

"Для всех очевидно, что этот спектакль устроен бывшим главой ОГА Василием Губаль, который наблюдал за " похоронной процессией " из внедорожника и считал людей, приехавших в Ужгород для создания массовки. В связи с этим хочу напомнить, что во времена пребывания В. Губаля в должности председателя ОГА ... в проекте перспективного плана о создании на Закарпатье 38 объединенных территориальных общин, которые привели бы к ликвидации 13 районов области, вообще не предусматривалось Нижнеселищенское общество.

Во-вторых, главный принцип образования территориальных общин - это платежеспособность. Хустский район дотационный на 92%, здесь нормально развивается и процветает только город областного подчинения Хуст. Со следующего года госбюджет выделять объединенным общинам средства исключительно на зарплату педагогическим и медицинским работникам, все остальное (текущие ремонты, содержание автотранспорта, зарплата техперсонала и т.д.) ляжет на плечи областного и районного бюджетов.

Поэтому объединение общин может быть только вокруг платежеспособного центра, который обеспечит финансами близлежащие населенные пункты. Примером территориального объединения на Закарпатье есть Тячевская община, перевыполнение бюджета которой в этом году составляет 16 млн. гривен. В-третьих, на сегодня в области идет процесс создания объединенных общин вокруг нескольких районных центров, в том числе и Хуста (в состав Хустского общины могут войти села Нанково, Копашнево и Нижнее Селище).

И ОГА даст положительное заключение соответствующим пакетам документов. Однако никакого объединения заведомо убыточных общин не будет ...

В заключение хочу подчеркнуть, что децентрализация - это добровольное объединение платежеспособных общин, а не личные проекты политических банкротов, оставшихся без работы. И никакие опереточные акции с проплаченными "артистами" им не помогут ", - сообщил Геннадий Москаль.

Кроме того, в сегодняшнем заметке на своем персональном сайте председатель Закарпатской ОГА разместил инфографики Перспективного плана объединения территориальных общин на Закарпатье, разработанного во времена председательства своего предшественника.



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